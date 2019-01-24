|
Лукашенко обсудил с Мадуро ситуацию в Венесуэле и заявил о приверженности мирному урегулированию
25.01.2019 22:31 — Новости Политики | БелТА
Николас Мадуро и Александр Лукашенко. Фото из архива
25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом БЕЛТА сообщили в
Александр Лукашенко отметил, что белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию в дружественной Венесуэле и сопереживает очередному витку напряженности, который подпитывается деструктивными силами как внутри, так и за пределами страны.
Президент подчеркнул, что Беларусь полностью привержена и последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и конституции страны. "Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране", - заявил белорусский лидер.
Он заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом БЕЛТА...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)