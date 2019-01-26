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"Не хоккеисты самые мужественные люди, а они" - Лукашенко вышел на лед с именитыми фигуристами

27.01.2019 17:53 — Новости Политики | БелТА  
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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске стал прекрасным праздником не только для белорусского народа, но и всего мира. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая гала-представление чемпионата в "Минск-Арене", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства вышел на лед после выступлений именитых фигуристов и победителей турнира, когда все они собрались на арене, чтобы попрощаться со зрителями. Причем Президент тоже стал на коньках.

"Выходя на лед "Минск-Арены" я прежде всего подумал о мужестве. Всю жизнь простояв на льду на коньках и выходя, делая первые шаги вот так вот, незащищенным, я обнаружил какой-то страх и подумал: а как они, раздетые, полуголые, прыгают, вертятся, крутятся, такие выписывают фигуры? Не хоккеисты самые мужественные люди, а они!" - заявил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске стал прекрасным праздником не только для белорусского народа, но и всего мира. Об этом...
 
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