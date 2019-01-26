Беларусь заслужила принять чемпионат мира по фигурному катанию - Лукашенко

Выступает Александр Лукашенко

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заслужила принять чемпионат мира по фигурному катанию и доказала, что может это сделать на высоком уровне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая гала-представление чемпионата Европы по фигурному катанию в "Минск-Арене", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что любители спорта, наблюдая за выступлением фигуристов на чемпионате Европы в Минске, даже позабыли о других крупных соревнованиях: турнире "Большого шлема" в Австралии, этапе Кубка мира по биатлону в Италии, чемпионате мира по хоккею с мячом в Швеции.

"Мы забыли обо всем! И что теперь, когда вы уедете? - спросил Александр Лукашенко. - Я полагаю, вы, особенно белорусы, поняли, к чему я клоню. Та атмосфера, которая была на "Минск-Арене", то "больное" состояние (в хорошем смысле) нашего белорусского общества в эту неделю. Мы заслужили (я обращаюсь к организаторам), мы доказали, что можем принять чемпионат мира".

От имени белорусов и гостей столицы Президент поблагодарил Международную федерацию конькобежного спорта за то, что доверили Беларуси впервые в ее суверенной истории провести чемпионат Европы. "Я слышу оценки: они положительные. Это еще раз подтверждает, что мы способны на большее. И если вы решите приехать сюда с большим, я обещаю, что вы не пожалеете", - заверил глава государства.-0-