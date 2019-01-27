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Москва признала, что Беларусь несет от ЕАЭС наибольшие потери

28.01.2019 18:24 — Новости Политики | БДГ  
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Среди всех стран-членов Евразийского экономического союза наибольшие потери от ограничений и изъятий несет Беларусь.

Об этом заявила на пресс-конференции 28 января в Москве член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая. Она отметила, что Беларусь по доле ВВП в общем объеме внутреннего валового продукта ЕАЭС занимает примерно 3,6%. 

«Но если мы возьмем по доле Беларуси в экспорте, то это уже где-то от 25-30%, по этому показателю она уступает только России, и несущественно. А по доле импорта Беларусь опережает Россию — Беларусь в объеме импорта занимает около 40%. Когда Беларусь настолько плотно связана с другими странами и настолько плотно интегрирована (она интегрирована гораздо больше, чем любое из других государств ЕАЭС), то и издержки, связанные с барьерами, изъятиями и ограничениями, она испытывает гораздо сильнее», — отметила министр.

Чиновник также отметила, что для Беларуси крайне важен вопрос равных условий функционирования в рамках ЕАЭС.

Напомним, что Александр Лукашенко неоднократно обрушивался на ЕАЭС с критикой, причем это происходило задолго до начавшейся в конце прошлого года конфронтации между Рф и Беларусью. Так, в апреле прошлого года в ежегодном послании к народу и парламенту Александр Лукашенко раскритиковал положение дел в Евразийском экономическом союзе, отметив, что страны-члены альянса так и не смогли создать в союзе равные условия для всех государств.

27 ноября на встрече с главами правительств государств - членов Евразийского экономического союза Лукашенко заявил, что альянс работает не в полную силу. Позднее в интервью российскому федеральному телеканалу "Россия 24" белорусский президент отметил, что в торговле ЕАЭС сквозит национальный эгоизм, что мешает работе союза.

 
 
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Среди всех стран-членов Евразийского экономического союза наибольшие потери от ограничений и изъятий несет Беларусь.
 
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