Заседание СМИД СНГ пройдет 5 апреля в Москве

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29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет 5 апреля в Москве, заявил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ в Исполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня на заседании постпредов планируется сформировать проект повестки дня заседания Совета министров иностранных дел СНГ, намеченного на 5 апреля в Москве. Я уже встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, на которой были обсуждены вопросы предстоящего заседания", - сказал Сергей Лебедев.

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