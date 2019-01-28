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Лукашенко продлил на 2019-2020 годы срок действия мер по поддержке экспортных программ

29.01.2019 18:04 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко продлил на 2019-2020 годы срок действия мер по поддержке экспортных программ
Фото из архива

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко продлил на 2019-2020 годы срок действия указа от 24 сентября 2009 года №466 "О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь", направленного на поддержку экспортных программ по реализации белорусской техники. Соответствующий указ №31 глава государства подписал 29 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документом также предусмотрена возможность использования таких форм международных расчетов, как межбанковский кредит банку покупателя, экспортный документарный аккредитив с постфинансированием, которые для всех участников внешнеторговых операций являются стандартными и простыми инструментами, регулируются правилами и принципами международного права.

Ожидается, что нормы указа окажут содействие экспорту белорусской продукции и позволят осуществлять продажи на новых рынках дальнего зарубежья.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко продлил на 2019-2020 годы срок действия указа от 24 сентября 2009 года №466 "О некоторых мерах по...
 
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