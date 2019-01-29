Зачем Беларусь «мочили» в российском телевизоре

«Налоговый маневр», вокруг которого белорусские и российские СМИ ломают копья, вводился для того, чтобы стимулировать переработку нефти внутри РФ и таким образом найти деньги для модернизации российских НПЗ.

Россия называет это суверенным решением и своим внутренним вопросом. Однако по факту получается, что средства будут изыскивать за счет белорусского союзника.

Беларусь же, находясь в Союзном государстве, модернизировала свои мощности без каких-либо российских субсидий и не получая тех доходов, которые получали российские нефтяные компании.

При этом президент Лукашенко отчетливо показывает россиянам, что Беларусь не собирается «шарахаться на запад». Но проблема российских медиа – крайне поверхностное отношение к Беларуси. Беларусь в информационном плане для России – задворки, о которых вспоминают исключительно в период торговых и энергетических войн. В отличие от украинских, сирийских и других сюжетов, на российском ТВ нет ни пробелорусского экспертного пула, ни каналов донесения белорусской позиции.

Те, кто сегодня пытаются продать в России кризисную повестку, отчетливо это понимают, и пытаются заранее застолбить места «экспертов по Беларуси». Точно таким же образом за последнюю пятилетку появилось немало «экспертов по Украине», которые до кризиса были никем – а теперь на всех уже хватает мест в телевизоре.

Однако сломанные часы тоже иногда показывают верное время. И сейчас крики про «белорусских бандеровцев» совпадают с тем, что демонстрирует российское руководство в экономической политике.

Именно поэтому публичная реакция пошла вплоть до Украины, где «друзья» в лице местных радикалов уже готовы «защищать» Лукашенко от оккупации.

Понятно, что жесткий клинч в российской внешней политике приводит к тому, что от союзников требуют того же. Но такие публичные демарши отправляют всю интеграционную работу на свалку.

Удивительно и то, что Россия, имеющая колоссальные нефтегазовые доходы, опускается до подобных информационных выпадов из-за сравнительно небольших для нее сумм.

К сожалению, такая повестка подыгрывает и националистическим силам в Беларуси. Они спят и видят, чтобы противопоставить белорусское государство России.

Но об «уходе на запад» не может идти речи – это откровенная провокация.

Более того, вопрос экономической интеграции в свое время выносился в Беларуси на референдум, чего, кстати, в РФ не было. И при этом российское общественное мнение, как правило, всегда было на стороне Лукашенко.

Никакие телевизионные «Крестные батьки» не могут перекрыть то, что сделано в республике за годы и чего не хватает россиянам – качественной медицины, хороших дорог, развития регионов, низкой коррупции и прозрачной правоохранительной системы.

Кроме того, кризис Союзного государства – это не только «нефтяной кризис», но и, помимо прочего, кризис союзных институтов и кризис совместных информационных проектов.

В идеале, союзные СМИ должны быть не синекурой и кормушкой, а антикризисным органом. Который, если и не занимает чью-то позицию, то, как минимум, дает трибуну обеим сторонам и работать на смягчение ситуации.

Однако нынешние российские СМИ, наоборот, очень эффективно работают на негативе в условиях постоянной информационной войны. Они, фактически, паразитируют на острой повестке, фактуру для которой собирают в интернете.

И «подстраховаться» здесь невозможно – из любой мухи можно раздуть слона.

Например, СМИ, как из рукава, вытащили предложение партии БНФ о запрете российского телевидения. Этот факт подавался как некая жареная антироссийская новость, хотя Белорусский народный фронт не имеет никакого реального влияния, и в свое время создавался именно как прозападная и антироссийская сила. Ничего нового за 30 лет они не сказали и не скажут.

Искусственно раздута и ситуация с санкционкой и «белорусскими креветками», которые навязли у журналистов в зубах. Однако СМИ не говорят, что основные выгодополучатели от санкционной продукции – российские торговые сети и иностранные поставщики, а не белорусы, которых в лучшем случае привлекают как посредников.

К сожалению, у российских спикеров нет понимания того, что, наклоняя белорусскую экономику, они тем самым бьют по РФ из-за тесных экономических связей. К примеру, дешевый газ позволяет производить белорусскую продукцию для предприятий-смежников в РФ по более низким ценам. Поскольку РФ – наш основной рынок сбыта, удорожание нашей продукции, в первую очередь, по России и ударит.

Обо всем этом на российском телевидении следует говорить.

Но, к сожалению, есть еще и объективные факторы, в которых виновато отнюдь не телевидение. Слабо работают надгосударственные структуры, споры в ЕАЭС практически не разрешаются, в ОДКБ в последнее время нет согласия, а Россия объективно не может дотировать Беларусь больше, чем в докризисные годы из-за значительно возросших расходов.

Кроме того, сейчас РФ переживает кризис социальной модели, население до сих пор лихорадит от пенсионной реформы.

И в такой ситуации очень удобен маленький победоносный скандал, чтобы приободрить население и отвлечь его от внутренних проблем.

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