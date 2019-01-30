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Лукашенко и Путин обсудили белорусско-российское сотрудничество и договорились о новой встрече

31.01.2019 11:14 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко и Путин обсудили белорусско-российское сотрудничество и договорились о новой встрече
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 января провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили состояние белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в различных сферах, в том числе развитие торгово-экономических отношений.

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в ближайшее время провести встречу, на которой стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце прошлого года.

Президенты также обсудили все вопросы общего характера в отношениях двух стран. В том числе речь шла о придании наибольшей эффективности деятельности сформированной двусторонней группы.-0

 
Теги: Минск
 
 
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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 января провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом БЕЛТА...
 
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