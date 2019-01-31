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"Ломать ничего нельзя" - на совещании у Александра Лукашенко обсуждают развитие национальной системы образования

01.02.2019 — Новости Политики | Заря над Неманам  
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Ломать сложившуюся систему образования в Беларуси нельзя, но совершенствовать необходимо. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, заслушивая доклад о перспективах развития национальной системы образования, передает корреспондент БЕЛТА.
 
 
"К вопросам образования мы обращаемся постоянно. Я просто хочу прежде всего сам убедиться, насколько реализуются наши решения в сфере образования. Если есть необходимость, подтолкнуть те реформы, которые идут в образовании. Хотя реформами мы никогда не занимались и заниматься в образовании не будем. Мы должны совершенствовать то, что имеем сегодня, и то, что получили вчера. Ломать ничего нельзя", - подчеркнул Александр Лукашенко.
 
На совещание к главе государства приглашены глава Администрации Президента Наталья Кочанова, министр образования Игорь Карпенко, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш, директор Национального института образования Валентина Гинчук и директор минской гимназии №10, председатель Ассоциации руководителей учреждений образования ОО "Белорусское педагогическое общество" Марина Ильина.
 
Президенту планируют доложить об обновлении школьных учебных программ и подготовке новых учебников, трудовом обучении старшеклассников, подготовке специалистов с высшим образованием, реализации направлений государственной молодежной политики, экспорте услуг в сфере образования и заработной плате педагогов. 

Александр Лукашенко о школьных программах: критерием должна быть наша жизнь и действительность 

Из школьных программ необходимо убирать все лишнее и приводить их в соответствие с требованиями современной жизни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, заслушивая доклад о перспективах развития национальной системы образования. 

"Мы договорились о том, что, начиная со школьных программ и заканчивая вузовскими, где только возможно поменяем эти программы, уберем все лишнее, оставим нужное. И критерием здесь будет наша жизнь, действительность, которая будет требовать от будущего специалиста тех или иных навыков, тех или иных знаний", - сказал Александр Лукашенко. 

Президент рассказал и о своем отношении к учебникам, подчеркнув, что их также необходимо обновлять в соответствии с новыми программами. "Учебники - это икона, это святое. Я как педагог по образованию отношусь к учебнику, как к иконе даже в современной жизни, когда книга не стала потребной, насущной для людей: интернет и прочее… Одно другое, правда, не исключает. Но для меня книга как была иконой, так и осталась. А учебник на порядок выше, чем обычная книга, даже самая ценная, - заявил глава государства. - И нам с этих позиций надо было подойти к учебникам, и прежде всего в школе". 

Такие же подходы должны применяться и к вузовским пособиям, обратил внимание Александр Лукашенко. "Но с вузом проще: студент должен сам уметь искать эти знания, начиная от учебников и заканчивая интернетом, какими-то монографиями, научными работами. Но все равно учебник - это основное, это книга, на основании которой студент ориентируется в материале", - резюмировал Президент.

"Ломать ничего нельзя" - на совещании у Александра Лукашенко обсуждают развитие национальной системы образования
 

Лампочку не могут вкрутить - Александр Лукашенко требует усилить трудовую подготовку в школах 

Трудовую подготовку в школах необходимо расширять. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня, заслушивая доклад о перспективах развития национальной системы образования. 

По мнению главы государства, трудовое обучение в старших классах не только позволяет школьникам приобрести профессиональные навыки, но готовит их к жизненным, бытовым ситуациям. Нынешнее же поколение с ними едва справляется, считает Александр Лукашенко. 

"Вы посмотрите на наших ребят. Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют! Он лампочку не может в люстру завернуть, элементарно починить чайник или кофеварку. Он не может понять, почему она не работает. Не знает, что такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими, - отметил Президент. - Это же нас научили в школе. Почему же мы на это "забили" и так относимся к детям? Почему девчонка не знает, как пожарить яичницу, не может пришить пуговицу?" 

Есть проблемы и с физическим воспитанием в школах, обратил внимание глава государства. Он подчеркнул, что детям надо прививать здоровый образ жизни, обучать их различным видам спорта. Александр Лукашенко вспомнил, как в его школьные годы учителя относились к урокам физвоспитания: "Не дай бог ты не пришел и не освоил программу по лыжной подготовке, по игровым видам спорта, по легкой атлетике. Куда это делось?" 

Александр Лукашенко высказался о дне информирования "Школа активного гражданина" 

Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая сегодня доклад о перспективах развития национальной системы образования, раскритиковал введенный недавно в школах единый день информирования "Школа активного гражданина" (ШАГ). 

"Ваш этот ШАГ, который вы ввели, так называемая "Школа активного гражданина" - это отдельный разговор. Это должно пронизывать все курсы: от математики до гуманитарных дисциплин. Это надо преподавать на каждом уроке по каждому курсу, формируя гражданскую позицию человека, а не выделением какого-то отдельного курса - "Школа активного гражданина", - сказал Александр Лукашенко. 

Президент отметил, что сам по себе этот проект вроде бы и неплохой. Но он засомневался, готовы ли учителя заниматься им. "Вы об этом подумали? И что, после того как вы придумали в Минобразования этот ШАГ, они будут преподавать на нем? Для этого у нас есть исторические дисциплины, есть литература и так далее. Там надо преподавать элементы этих ШАГов, семью надо задействовать и средства массовой информации, чтобы сформировать этого активного гражданина", - считает глава государства. 

Он также высказал ряд критических замечаний к другим курсам, в том числе по основам безопасности жизнедеятельности. 

"Жесточайшая надуманность вместо того, чтобы развивать, продвигать то, что уже опробовано жизнью, и то, что нужно будет завтра", - подчеркнул Александр Лукашенко. 
 
 
 
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Ломать сложившуюся систему образования в Беларуси нельзя, но совершенствовать необходимо. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня,...
 
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