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Лукашенко: пограничная политика Беларуси направлена на укрепление пояса добрососедства

04.02.2019 11:00 — Новости Политики | БелТА  
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4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничная политика Беларуси направлена не на конфронтацию с соседними государствами, а на укрепление пояса добрососедства. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Из этого мы прежде всего должны исходить. Не просто на замок наглухо закрывать границу и создавать проблемы для своих граждан и тех, кто к нам приезжает, а создать благоприятную зону и в то же время отсекать тех, кто к нам едет с нежелательными намерениями. Особенно это важно накануне IIЕвропейских игр", - сказал глава государства.

 /Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничная политика Беларуси направлена не на конфронтацию с соседними государствами, а на укрепление пояса добрососедства. Об этом...
 
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