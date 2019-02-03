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Лукашенко: увеличение численности пограничников связано с обеспечением национальной безопасности

04.02.2019 10:56 — Новости Политики | БелТА  
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4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение о необходимости увеличения штатной численности пограничников в Беларуси связано с задачами по обеспечению национальной безопасности. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко в связи с этим потребовал принять исчерпывающие меры по увеличению и созданию новых подразделений границы. "Особенно о чем мы с вами договаривались - возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации", - сказал он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение о необходимости увеличения штатной численности пограничников в Беларуси связано с задачами по обеспечению национальной...
 
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