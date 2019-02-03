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4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых председателей Минского городского и Минского областного судов. Это предусмотрено указом №38 "О назначении и освобождении судей", который глава государства подписал 4 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Председателем Минского городского суда назначен Павел Коршунович.

Судьей и председателем Минского областного суда назначен Эдуард Касперович, который до настоящего времени работал в должности первого заместителя председателя и судьи Брестского областного суда.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и председателей различных судов в регионах Беларуси. -0-