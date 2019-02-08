Александр Лукашенко и Дарья Домрачева

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Президента Беларуси Александра Лукашенко победила в эстафетной гонке спортивного праздника "Минская лыжня - 2019", передает корреспондент БЕЛТА.

В составе эстафетного квартета вместе с главой государства, который завершал гонку, выступили Светлана Коношенко, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и Николай Лукашенко.

Продолжится праздник в 12.20 биатлонной гонкой с массового старта на 1,5 км среди женщин. Забег получил название "Восходящие звезды". Далее в 12.45 в эстафетной гонке стартуют команды силовых министерств и ведомств. Сегодня на лыжероллерной трассе в Веснянке определят сильнейших команды высших учебных заведений, министерств и ведомств, состоится также массовый забег на 2,5 км.

Все участники, пришедшие к финишу, получат памятные медали. Всего организаторы ожидают на "Минской лыжне" более 5 тыс. участников.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.

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