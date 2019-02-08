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Команда Президента Беларуси победила в эстафете на "Минской лыжне"
09.02.2019 11:37 — Новости Политики | БелТА
Александр Лукашенко и Дарья Домрачева
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Президента Беларуси Александра Лукашенко победила в эстафетной гонке спортивного праздника "Минская лыжня - 2019", передает корреспондент БЕЛТА.
В составе эстафетного квартета вместе с главой государства, который завершал гонку, выступили Светлана Коношенко, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и Николай Лукашенко.
Продолжится праздник в 12.20 биатлонной гонкой с массового старта на 1,5 км среди женщин. Забег получил название "Восходящие звезды". Далее в 12.45 в эстафетной гонке стартуют команды силовых министерств и ведомств. Сегодня на лыжероллерной трассе в Веснянке определят сильнейших команды высших учебных заведений, министерств и ведомств, состоится также массовый забег на 2,5 км.
Все участники, пришедшие к финишу, получат памятные медали. Всего организаторы ожидают на "Минской лыжне" более 5 тыс. участников.
Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.
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9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Президента Беларуси Александра Лукашенко победила в эстафетной гонке спортивного праздника "Минская лыжня - 2019", передает...
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