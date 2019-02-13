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Как прошел первый день переговоров Лукашенко и Путина

14.02.2019 09:25 — Новости Политики | БДГ  
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Александр Лукашенко на встрече в Красной поляне с президентом РФ Владимиром Путиным заверил последнего в незыблемости двусторонних отношений, а также покатался с сыном Николаем на лыжах.

Как сообщает пресс-служба президента, во время первой встречи с президентом РФ, Лукашенко заявил, в контексте международных отношений отношения Беларуси и России незыблемы, «кто бы что ни писал и ни говорил».

При этом Лукашенко отметил, что благодарен России за поддержку белорусской экономики.

«Конечно, всегда вопросы есть и будут. Но мы всегда находили развязки по этим вопросам. Думаю, это не является большой проблемой для нас», - добавил он.

Президент Беларуси отметил высокое качество производимого в стране продовольствия и заявил о готовности поставлять его в необходимых объемах на российский рынок, подчеркнув возможности со стороны Беларуси для того, что накормить людей качественными продуктами питания. 

«Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это четко должны понимать», - сказал Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства выразил уверенность, что встречи сегодня и в предстоящие дни будут очень полезны для белорусско-российских отношений.

Владимир Путин отметил, что Беларусь соблюдает все финансовые обязательства, что дает двум странам возможность реализации крупных проектов, таких, как строительство АЭС.

«У нас и финансовые отношения развиваются, за последние годы достаточно большой объем кредитов выдан Беларуси государственных: шесть с лишним миллиардов долларов плюс 58 миллиардов рублей. По линии фонда ЕАЭС шесть траншей общим объемом $ 1,6 млрд», — заявил Путин. Владимир Путин, в свою очередь, также предложил сделать перерыв в переговорах и выразил надежду на то, что у белорусского президента будет возможность покататься на лыжах.

Стоит отметить, что Лукашенко привез с собой в Сочи младшего сына Николая. После катания на лыжах Путин и Лукашенко вместе поужинали.

Отметим также, что в рамках визита в Сочи, 14 февраля пройдет трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции по Сирии, на которой будет присутствовать Александр Лукашенко.

Напомним, что по информации российского Кремля, на этой неделе запланирована не одна, а две встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Одна из них пройдет 13 февраля, как и было запланировано ранее, а вторая - 15 числа. На первой будут обсуждаться интеграционные вопросы, на второй — вопросы образования, культуры и спорта.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию 12 февраля. Самолет Главы государства совершил посадку в аэропорту Сочи.

 
 
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Александр Лукашенко на встрече в Красной поляне с президентом РФ Владимиром Путиным заверил последнего в незыблемости двусторонних отношений, а также покатался с...
 
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