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Как прошел первый день переговоров Лукашенко и Путина
14.02.2019 09:25 — Новости Политики | БДГ
Александр Лукашенко на встрече в Красной поляне с президентом РФ Владимиром Путиным заверил последнего в незыблемости двусторонних отношений, а также покатался с сыном Николаем на лыжах.
Как
При этом Лукашенко отметил, что благодарен России за поддержку белорусской экономики.
«Конечно, всегда вопросы есть и будут. Но мы всегда находили развязки по этим вопросам. Думаю, это не является большой проблемой для нас», - добавил он.
Президент Беларуси отметил высокое качество производимого в стране продовольствия и заявил о готовности поставлять его в необходимых объемах на российский рынок, подчеркнув возможности со стороны Беларуси для того, что накормить людей качественными продуктами питания.
«Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это четко должны понимать», - сказал Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства выразил уверенность, что встречи сегодня и в предстоящие дни будут очень полезны для белорусско-российских отношений.
Владимир Путин отметил, что Беларусь соблюдает все финансовые обязательства, что дает двум странам возможность реализации крупных проектов, таких, как строительство АЭС.
«У нас и финансовые отношения развиваются, за последние годы достаточно большой объем кредитов выдан Беларуси государственных: шесть с лишним миллиардов долларов плюс 58 миллиардов рублей. По линии фонда ЕАЭС шесть траншей общим объемом $ 1,6 млрд», — заявил Путин. Владимир Путин, в свою очередь, также предложил сделать перерыв в переговорах и выразил надежду на то, что у белорусского президента будет возможность покататься на лыжах.
Стоит отметить, что Лукашенко привез с собой в Сочи младшего сына Николая. После катания на лыжах Путин и Лукашенко вместе поужинали.
Отметим также, что в рамках визита в Сочи, 14 февраля пройдет трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции по Сирии, на которой будет присутствовать Александр Лукашенко.
Напомним, что по информации российского Кремля, на этой неделе запланирована не одна, а
Лукашенко
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Александр Лукашенко на встрече в Красной поляне с президентом РФ Владимиром Путиным заверил последнего в незыблемости двусторонних отношений, а также покатался с...
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