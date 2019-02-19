РФ рассказала о своих главных обидчиках, Беларусь в списке

Минэкономразвития РФ опубликовало данные о странах, которые нанесли наибольший ущерб экономике страны ограничительными мерами. На первом месте оказался ЕС, Беларусь - на четвертом месте по количеству мер.

На данный момент против РФ введено 159 ограничительных мер на сумму, превышающую шесть миллиардов долларов. Наибольшее число ограничений против России ввели: Евросоюз — 25, Украина — 22, Индия — 16, Беларусь — 13, Турция — 12 и США — 9.

От нанесенного финансового ущерба больше всего Россия пострадала от санкций ЕС — 2,42 млрд долларов, США — 1,17 млрд, Украины — 775 млн, Турции — 713 млн, Индии — 377 млн, Ирана — 320 млн, Китая — 174 млн, Мексики — 120 млн, Таиланда — 102 млн, Беларуси — 42 млн.

Наибольшие потери из-за введенных санкций понес металлургический сектор, сельскохозяйственная и химическая промышленность. Санкции также влияли на котировки российского рубля.