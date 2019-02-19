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РФ рассказала о своих главных обидчиках, Беларусь в списке

19.02.2019 09:57 — Новости Политики | БДГ  
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Минэкономразвития РФ опубликовало данные о странах, которые нанесли наибольший ущерб экономике страны ограничительными мерами. На первом месте оказался ЕС, Беларусь - на четвертом месте по количеству мер.

На данный момент против РФ введено 159 ограничительных мер на сумму, превышающую шесть миллиардов долларов. Наибольшее число ограничений против России ввели: Евросоюз — 25, Украина — 22, Индия — 16, Беларусь — 13, Турция — 12 и США — 9.

От нанесенного финансового ущерба больше всего Россия пострадала от санкций ЕС — 2,42 млрд долларов, США — 1,17 млрд, Украины — 775 млн, Турции — 713 млн, Индии — 377 млн, Ирана — 320 млн, Китая — 174 млн, Мексики — 120 млн, Таиланда — 102 млн, Беларуси — 42 млн.

Наибольшие потери из-за введенных санкций понес металлургический сектор, сельскохозяйственная и химическая промышленность. Санкции также влияли на котировки российского рубля.

Напомним, что накануне Глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила намерения стран ЕС достичь политического консенсуса по новым индивидуальным санкциям против РФ, юридическая проработка займет еще несколько дней. 

 
 
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Минэкономразвития РФ опубликовало данные о странах, которые нанесли наибольший ущерб экономике страны ограничительными мерами. На первом месте оказался ЕС,...
 
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