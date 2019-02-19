Демографическую ситуацию и поддержку семей с детьми обсуждают на совещании у Лукашенко

19 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Демографическая ситуация и совершенствование мер государственной поддержки семей, воспитывающих детей, обсуждается сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сфере демографической безопасности мы сталкиваемся с такими же проблемами, как и большинство государств мира. Это снижение уровня рождаемости и увеличение естественной убыли населения. Если не принимать упреждающих мер, то, по прогнозам специалистов, тенденции к снижению численности населения и его старения будут только усиливаться вплоть до 2040 года, как рассчитывают специалисты", - констатировал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что для поддержки семей с детьми в Беларуси приняты исключительные меры. Среди них - оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, льготное кредитование для многодетных и программа семейного капитала.

Вместе с тем глава государства поинтересовался, насколько принятые меры эффективны и способствуют ли они повышению рождаемости. "Прирост населения, повышение его трудового потенциала - вопрос национальной безопасности, стабильности нашего государства, благополучия нынешнего и будущих поколений", - подчеркнул он.

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