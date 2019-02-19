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Макей: повышение роли Беларуси в мире - главная политическая задача МИД

20.02.2019 10:18 — Новости Политики | БелТА  
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20 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Дальнейшее повышение роли Беларуси в региональной и мировой политике остается главной политической задачей Министерства иностранных дел. Об этом глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил сегодня на расширенном заседании коллегии МИД, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей отметил, что для Беларуси 2018 год был одновременно напряженным и результативным. По его словам, в непростых внешних условиях страна выдержала курс на обеспечение суверенитета, проведение независимой сбалансированной и многовекторной политики, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, диверсификацию внешней торговли, укрепление безопасности в региональном и глобальном масштабах.

"Дальнейшее повышение роли Беларуси в региональной и мировой политике остается нашей главной политической задачей на перспективу", - подчеркнул министр.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Дальнейшее повышение роли Беларуси в региональной и мировой политике остается главной политической задачей...
 
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