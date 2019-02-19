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Макей: Беларусь укрепляет отношения с Западом, четко выполняя обязательства перед Россией
20.02.2019 10:32 — Новости Политики | БелТА
Владимир Макей. Фото из архива
20 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь четко выполняет свои обязательства в стратегическом партнерстве с Россией. Об этом глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил сегодня на расширенном заседании коллегии МИД, передает корреспондент БЕЛТА.
"Четко выполняя свои обязательства в рамках стратегического партнерства с Российской Федерацией, Беларусь продолжила укреплять тенденцию к нормализации отношений на евроатлантическом векторе", - сказал Владимир Макей.
По его словам, активно развивается также политический диалог и сотрудничество с государствами СНГ, странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. При этом Беларусь нацелена в первую очередь на диверсификацию внешнеэкономической деятельности.
"В целом задачи на внешнеэкономическом треке, сформулированные главой государства, остаются неизменными: это повышение эффективности внешнеэкономической деятельности, сохранение традиционных рынков, "вскрытие" новых и закрепление на них, привлечение в страну серьезных инвесторов", - отметил министр.-0-
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20 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь четко выполняет свои обязательства в стратегическом партнерстве с Россией. Об этом глава...
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