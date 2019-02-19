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Макей рассказал о миротворческих планах Беларуси
20.02.2019 12:51 — Новости Политики | БДГ
На расширенном заседании коллегии МИД по итогам работы за 2018 год Владимир Макей рассказал, с какими странами у Беларуси сложилось наибольшее отрицательное сальдо внешней торговли, а также поделился планами о новом Хельсинкском процессе.
Макей отметил, что в 2019 году Беларуси необходимо нарастить «критическую массу» сторонников организации предложенного Александром Лукашенко нового миротворческого процесса в Европе по примеру Хельсинкского. По его словам, в этом необходимо заинтересовать политические элиты, общественность и экспертное сообщество, пишет
Во время закрытой части заседания в МИД планировали заслушать доклады послов в России, Китае и Турции. Владимир Макей отметил, что данные страны были выбраны не зря: именно с ними у Беларуси самое большое отрицательное сальдо внешнеторгового баланса.
«И мы должны услышать мнения наших послов, как исправить эту ситуацию», — заявил Макей.
В 2018 году экспорт товаров вырос по сравнению с 2017 годом на 15,3% и достиг 33,7 млрд долларов. По итогам 2018 года прирост экспорта обеспечили 42 загранучреждения (посольства и консульства), «допустили падение» — 15, пишет
Глава МИД также отметил, что Беларусь продолжила укреплять тенденцию к нормализации отношений на «евро-атлантическом векторе» при одновременном выполнении своих обязательств в рамках партнерства с РФ.
Напомним, что в минувшем году отрицательное сальдо внешней торговли товарами
Справка БДГ
В ноябре 2018 года Александр Лукашенко
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На расширенном заседании коллегии МИД по итогам работы за 2018 год Владимир Макей рассказал, с какими странами у Беларуси сложилось наибольшее отрицательное...
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