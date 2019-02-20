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Стоимость шенгена подорожает до 80 евро. Чего ждать белорусам?
20.02.2019 20:49 — Новости Политики | БДГ
Европейский парламент и Совет Европы достигли соглашения по модернизации общей визовой политики ЕС, согласно которой шенгенская виза подорожает с 60 до 80 евро.
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Новая политика подразумевает упрощение процедуры получения шенгенской визы, пишет
Среди предлагаемых пунктов:
Достигнутое 20 февраля соглашение должно быть утверждено Европарламентом. Затем Совет ЕС и Европарламент совместно согласуют и официально примут изменения.
После этого текст будет опубликован в официальном журнале Европейского союза. Новые правила начнут действовать только через 6 месяцев после этого.
В данный момент Европейский союз ожидает одобрения белорусской стороной проекта договора об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью. В числе других изменений соглашение предусматривает установление визового сбора в размере 35 евро и отменяет визовый сбор полностью для целого ряда категорий граждан (например, для членов семьи, школьников и студентов, детей в возрасте до 12 лет и представителей общественных организаций).
Напомним, 19 июня 2018 года Комитет ЕС
Документ должен обеспечить более действенные средства для контроля за границами для противодействия наплыву мигрантов, а также обеспечить упрощение процедуры выдачи виз «добропорядочным путешественникам». Но в результате стоимость вырастет.
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Европейский парламент и Совет Европы достигли соглашения по модернизации общей визовой политики ЕС, согласно которой шенгенская виза подорожает с 60 до 80 евро.
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