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Стоимость шенгена подорожает до 80 евро. Чего ждать белорусам?

20.02.2019 20:49 — Новости Политики | БДГ  
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Европейский парламент и Совет Европы достигли соглашения по модернизации общей визовой политики ЕС, согласно которой шенгенская виза подорожает с 60 до 80 евро.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Новая политика подразумевает упрощение процедуры получения шенгенской визы, пишет tut.by.

Среди предлагаемых пунктов:

  • подача заявления за 6 месяцев до поездки (для моряков – 9 месяцев) вместо нынешних трех
  • заявки можно подавать в стране проживания.
  • для несовершеннолетних граждан (от 6 до 18 лет) виза будет бесплатной
  • «частым» путешественникам с положительной историй виз будут выдавать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком действия от 1 года до максимум 5 лет.

Достигнутое 20 февраля соглашение должно быть утверждено Европарламентом. Затем Совет ЕС и Европарламент совместно согласуют и официально примут изменения.

После этого текст будет опубликован в официальном журнале Европейского союза. Новые правила начнут действовать только через 6 месяцев после этого.

В данный момент Европейский союз ожидает одобрения белорусской стороной проекта договора об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью. В числе других изменений соглашение предусматривает установление визового сбора в размере 35 евро и отменяет визовый сбор полностью для целого ряда категорий граждан (например, для членов семьи, школьников и студентов, детей в возрасте до 12 лет и представителей общественных организаций).

Напомним, 19 июня 2018 года Комитет ЕС одобрил на заседании в Брюсселе переговорный мандат Совета ЕС для согласования с Европарламентом разработанный Еврокомиссией проект реформы шенгенского визового кодекса.

Документ должен обеспечить более действенные средства для контроля за границами для противодействия наплыву мигрантов, а также обеспечить упрощение процедуры выдачи виз «добропорядочным путешественникам». Но в результате стоимость вырастет.

 
 
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Европейский парламент и Совет Европы достигли соглашения по модернизации общей визовой политики ЕС, согласно которой шенгенская виза подорожает с 60 до 80 евро.
 
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