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РФ может обязать граждан Беларуси сдавать отпечатки пальцев при въезде
21.02.2019 09:53 — Новости Политики | БДГ
В России планируют ввести обязательную дактилоскопию для въезжающих иностранных граждан, в том числе, для граждан Беларуси.
Начальник Главного управления МВД РФ по Москве Олег Баранов заявил, что большая часть преступлений, который происходят в столице России, приходятся на граждан Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Поэтому граждане этой страны при въезда должны сдавать отпечатки пальцев.
Как
МВД РФ разрабатывает законопроект, согласно которому обязательную дактилоскопию будут проходить все иностранные граждане, въезжающие в РФ. Законопроектом предусматривается, что иностранец, въехавший в Россию в безвизовом порядке, обязан в течение семи рабочих дней по истечении 30 дней со дня въезда в РФ уведомить МВД о своем временном пребывании в стране и пройти обязательную дактилоскопию и фотографирование.
Напомним, что в ноябре 2018 года Россия
30 ноября Минск и Москва
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В России планируют ввести обязательную дактилоскопию для въезжающих иностранных граждан, в том числе, для граждан Беларуси.
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