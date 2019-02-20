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РФ может обязать граждан Беларуси сдавать отпечатки пальцев при въезде

21.02.2019 09:53 — Новости Политики | БДГ  
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В России планируют ввести обязательную дактилоскопию для въезжающих иностранных граждан, в том числе, для граждан Беларуси.

Начальник Главного управления МВД РФ по Москве Олег Баранов заявил, что большая часть преступлений, который происходят в столице России, приходятся на граждан Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Поэтому граждане этой страны при въезда должны сдавать отпечатки пальцев.

Как сообщает ТАСС, главное управление МВД по Москве поддерживает инициативу ведомства по введению обязательной дактилоскопии для всех без исключения въезжающих в Россию граждан других стран. Сейчас трудовые мигранты из указанных государство отпечатки пальцев не сдают.

МВД РФ разрабатывает законопроект, согласно которому обязательную дактилоскопию будут проходить все иностранные граждане, въезжающие в РФ. Законопроектом предусматривается, что иностранец, въехавший в Россию в безвизовом порядке, обязан в течение семи рабочих дней по истечении 30 дней со дня въезда в РФ уведомить МВД о своем временном пребывании в стране и пройти обязательную дактилоскопию и фотографирование.

Напомним, что в ноябре 2018 года Россия высказала намерение установить пункт международного пропуска на границе с Беларусью в Смоленске. Эта тема обсуждалась на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с губернатором Смоленской области Алексеем Островским.  

30 ноября Минск и Москва окончательно согласовали проект межправительственного соглашения о взаимном признании виз, однако процесс так  не сдвинулся с мертвой точки.

 
Теги: Минск
 
 
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В России планируют ввести обязательную дактилоскопию для въезжающих иностранных граждан, в том числе, для граждан Беларуси.
 
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