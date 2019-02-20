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В расследовании убийства бизнесмена под Березино появились подвижки

21.02.2019 11:28 — Новости Политики | БелТА  
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В расследовании убийства бизнесмена под Березино появились подвижки
Александра Лукашенко с Иваном Носкевичем

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У следователей появились подвижки в расследовании убийства бизнесмена под Березино. Расследование этого уголовного дела обсуждалось сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Знаю, что у вас даже якобы появились хорошие результаты по тому убийству под Березино, которое просто, казалось бы тогда, нерасследуемо, и там результатов быть не должно. Оказывается, есть какие-то подвижки. Хотел бы это услышать", - сказал Александр Лукашенко.

Как сообщалось, 26 сентября 2017 года на окраине Березино в Минской области во время тушения горящего припаркованного легкового автомобиля было обнаружено тело мужчины. Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело по ст.139 УК (убийство).

Расследованием этого дела Следственный комитет занимается совместно с Министерством внутренних дел. Была создана группа из опытных следователей, правоохранители отрабатывали все возможные версии. Однако пока о каких-либо видимых результатах не сообщалось.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У следователей появились подвижки в расследовании убийства бизнесмена под Березино. Расследование этого уголовного дела...
 
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