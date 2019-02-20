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Лукашенко о расследовании уголовных дел: Господь и люди не простят, если накажем невиновного

21.02.2019 11:48 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко о расследовании уголовных дел: Господь и люди не простят, если накажем невиновного
Александр Лукашенко с Иваном Носкевичем

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег правоохранителей от раскрытия уголовных дел путем привлечения к ответственности невиновных людей. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время, особенно в связи с этими врачами, теми негодяями, которые кормили в школах и обирали детей, такие волны в обществе: "вот, наверное, не надо было бы сажать врачей". Все перед законом равны, но при этом надо иметь в виду одно: ни Господь, ни люди нас не простят, если мы накажем невиновного. Если мы не можем доказать, лучше не трогать этого человека. Если он негодяй - он все равно попадет, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому ни в коем случае нельзя обидеть невиновного человека".

Президент заметил, что в прежние времена, особенно в советские годы, милиция работала по принципу - лишь бы раскрыть преступление. "Да пусть оно будет лучше нераскрытым, чем мы его раскроем и повесим вину на человека невинного. Вот это должны все люди понимать. И где бы вы в коллективах ни бывали, вы должны об этом говорить. Но если мы твердо убеждены, что он совершил преступление, мало не покажется. Особенно чиновник, человек в погонах (это одно и то же фактически) - им надо умножать на два", - заявил глава государства.

В 2018 году в следственные органы поступило более 149 тыс. заявлений и сообщений о преступлениях, что почти на 12% больше в сравнении с 2017 годом. В то же время количество возбужденных уголовных дел сократилось на несколько сотен - с 87 835 до 87 286. Это результат работы по недопущению необоснованного уголовного преследования граждан, отмечают в Следственном комитете. На 8,6% (до 29 388) увечилось число принятых решений об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении проверки.

Уровень раскрываемости преступлений составил в 2018 году почти 71%, при этом следователи раскрывают около 97% убийств и 100% изнасилований.

В прошлом году были улучшены отдельные показатели, отражающие качество следствия. В частности, стало на четверть меньше обвиняемых, которых реабилитировал суд, на 15% сократилось число уголовных дел, по которым в суде предъявлялось новое обвинение или проводились дополнительные следственные действия для получения новых доказательств. Количество требований прокуроров об устранении нарушений законодательства во время предварительного следствия снизилось более чем на сотню, а частных определений суда о нарушениях закона при производстве предварительного следствия - на несколько десятков.

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Теги: Минск
 
 
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21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег правоохранителей от раскрытия уголовных дел путем привлечения к...
 
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