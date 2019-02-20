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Александр Лукашенко анонсировал совещание с силовым блоком страны

21.02.2019 — Новости Политики | Заря над Неманам  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая с докладом генерального прокурора Александра Конюка, поручил ему подключиться к подготовке совещания с силовым блоком страны, передает корреспондентБЕЛТА. 

Ожидается, что на предстоящем совещании будут подведены итоги работы в 2018 году, а также ряд вопросов, которые требуют внимания на уровне главы государства. "Как и в прошлом году, я поручил главе Администрации. Надо и вам подключиться будет, и Совету безопасности, - подготовить совещание по итогам прошлого года всего силового блока. При этом я попрошу сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях (они тоже есть, они известны), а на тех вопросах, над которыми нам предстоит работать", - сказал Президент

"Итоги - два слова. И проблемы, которые мы сегодня видим, чтобы мы их оговорили и принимали решение коллегиально. А не так, как в милиции там кто-то что-то скажет, и пошел шум. Потом еще кто-то что-то скажет… Надо, чтобы была какая-то единая концепция у нас. В том числе по итогам, начиная от армии и заканчивая Следственным комитетом", - обозначил глава государства тематику мероприятия. 

Непосредственно генпрокурора Александр Лукашенко попросил кратко доложить о вопросах, которые касаются Президента, требуют согласования. 

Учитывая, что Александр Конюк также возглавляет наблюдательный совет Белорусской федерации лыжных гонок, глава государства поинтересовался ситуацией и в этой сфере. 

Генпрокуратура предлагает повысить статус и значимость антикоррупционных комиссий 

Генеральная прокуратура предлагает повысить статус и значимость антикоррупционных комиссий. Для этого в настоящее время подготовлены поправки в закон о борьбе с коррупцией. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный прокурор Александр Конюк. 

Александр Лукашенко анонсировал совещание с силовым блоком страны
 

"Есть необходимость переформатировать работу этих комиссий, придав большую значимость и статус, а это означает больше власти придать, чтобы они принимали решение на лету, не затягивали", - сказал Александр Конюк. 

Среди поправок, которые предлагает внести Генеральная прокуратура, - обязательное требование, чтобы возглавлял антикоррупционные комиссии руководитель предприятия или организации. "Я вижу это так: надо чтобы эти комиссии возглавляли руководители предприятий, исполкомов, районных, городских, областных и так далее", - сказал генпрокурор. Он подчеркнул, что все изменения в закон подготовлены с учетом наработанной практики. "Есть очень толковые, хорошо работающие руководители. Они нам кое-что подсказали", - отметил Александр Конюк. 

По информации Генпрокуратуры, в Беларуси за прошлый год существенно выросло число выявленных коррупционных преступлений - плюс 31% к уровню 2017 года. К ответственности привлечено более тысячи должностных лиц, в том числе 29 лиц, занимавших ответственное положение. Наибольшее количество коррупционных преступлений выявлено в сферах транспорта, строительства, государственного управления, промышленности, сельского хозяйства, торговли и др. 

Что касается уровня преступности в целом, то общее число зарегистрированных преступлений в сравнении с 2017 годом сократилось на 2,9%. 

Уменьшилось количество тяжких преступлений: разбоев - на 22%, убийств - на 10%, краж - на 8%, грабежей - на 5%. Александр Конюк обратил внимание на эффективность принятых ранее мер по усилению ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Число такого рода преступлений сократилось на 14%. 

Генпрокурор также подчеркнул действенность работы силовых структур по сокращению внешней дебиторской задолженности. "Удалось приостановить процесс создания мошеннических схем", - отметил Александр Конюк. 

 

елТА
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая с докладом генерального прокурора Александра Конюка, поручил ему подключиться к подготовке совещания с...
 
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