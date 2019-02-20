|
Силовикам предстоит отчитаться Лукашенко о своей работе
21.02.2019 14:47 — Новости Политики | БДГ
Александр Лукашенко, принимая с докладом генерального прокурора страны Александра Конюка, поручил ему подключиться к подготовке совещания с силовым блоком страны.
Об этом
На совещании планируется подвести итоги работы в 2018 году, а также обсудить вопросы, требующие внимания на уровне президента.
По словам Лукашенко, подготовка поручена главе Администрации, но глава государства поручил подключиться и генпрокурора, и Совет безопасности. Совещание будет посвящено итогам работы силового блока за прошлый год.
Президент попросил сосредоточиться не на докладах о «великих достижениях», а на тех вопросах, над которыми предстоит работать.
«Итоги - два слова. И проблемы, которые мы сегодня видим, чтобы мы их оговорили и принимали решение коллегиально. А не так, как в милиции там кто-то что-то скажет, и пошел шум. Потом еще кто-то что-то скажет… Надо, чтобы была какая-то единая концепция у нас. В том числе по итогам, начиная от армии и заканчивая Следственным комитетом», - обозначил глава государства тематику мероприятия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко, принимая с докладом генерального прокурора страны Александра Конюка, поручил ему подключиться к подготовке совещания с силовым блоком...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)