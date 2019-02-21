Государственная инвестиционная программа на 2019 год утверждена в Беларуси

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утверждена Государственная инвестиционная программа на 2019 год. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Всего в госинвестпрограмму включены 113 объектов. На их финансирование в нынешнем году предполагается направить Br511 млн, в том числе Br189 млн - за счет государственных капитальных вложений, Br80 млн - за счет средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития, Br80 млн - из средств резервного фонда Президента Республики Беларусь, Br95 млн - из средств республиканского дорожного фонда и Br46 млн - из средств на сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий.

Прежде всего финансовые средства будут сконцентрированы на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2019 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.

В соответствии с программой, в нынешнем году намечено начать финансирование строительства и реконструкции 26 объектов, в том числе корпуса хирургии и трансплантологии в Минске, общежития Гродненского государственного университета на 1030 мест, областного онкологического диспансера в Гродно, арендного дома для медицинский работников в деревне Андреевщина Оршанского района, 9 жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот, аварийного моста через реку Пина на автомобильной дороге Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин и путепровода-дублера по улице Якубовского в Могилеве.

Всего в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию 42 объекта.-0-