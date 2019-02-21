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Лукашенко накануне Дня защитников Отечества посетит Военную академию

22.02.2019 10:29 — Новости Политики | БелТА  
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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил посетит Военную академию, сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о структуре, задачах и системе подготовки военных кадров, он посетит выставочный зал военной истории, поприсутствует на занятиях с курсантами, ознакомится со структурой и задачами роты информационных технологий. Ожидается также, что Александр Лукашенко пообщается с личным составом Военной академии.

В настоящее время Военная академия входит в число крупнейших вузов страны, обеспечивает получение высшего образования, подготовку и повышение квалификации специалистов военного профиля.

Зал военной истории Беларуси создан в вузе в апреле 2017 года. Это было приурочено к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси и проведению IV Международной олимпиады курсантов высших военных учебных заведений государств СНГ по военной истории. Основная цель создания зала - пробуждать интерес к национальной истории белорусского народа, в том числе военно-историческому наследию как неотъемлемой части истории Беларуси.

Что касается недавно созданной роты информационных технологий (РИТ), то она предназначена для разработки системного и прикладного программного обеспечения совместно с подразделениями Военной академии и другими научными учреждениями и учебными заведениями. Создание подобного подразделения позволило сохранить кадровый потенциал при призыве на военную службу IT-специалистов. Планируется, что наиболее востребованными направлениями деятельности РИТ будет являться разработка прикладного программного обеспечения в сферах робототехники, радиолокации, радионавигации и радиоэлектронной борьбы, телекоммуникаций и связи, систем автоматизированного управления и компьютерного моделирования, программно-информационных комплексов, военной логистики.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил посетит Военную академию, сообщает...
 
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