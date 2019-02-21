Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики - Лукашенко

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы видим, что деятельность Североатлантического альянса на Европейском континенте значительно активизировалась. Расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий вооруженного противоборства осложняют ситуацию вблизи наших границ. Всем следует знать, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что страна и впредь будет защищать свои интересы, в том числе в рамках совместной оборонной доктрины со своим стратегическим партнером - Российской Федерацией. Однако это не значит, что Беларусь откажется от взаимодействия с другими странами и военно-политическими организациями, обратил внимание Александр Лукашенко.

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