ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко ждет от IT роты практических результатов и развития экспорта

22.02.2019 11:32 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

22 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от роты информационных технологий Военной академии практических результатов, в том числе продвижения разработок на экспорт. Об этом он заявил, посещая сегодня данное подразделение, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам нужен результат. Это может либо погибнуть за ненадобностью и отсутствием результата или же превратиться в очень хорошее зерно, которое прорастет и даст хороший результат. Поэтому нельзя загубить то, что здесь задумано. Конечно, это прежде всего для армии. Но надо создавать такой продукт, который можно будет и продать. Вы должны продавать не только на внутреннем рынке, но и на внешнем - экспортом заниматься", - подчеркнул белорусский лидер.

Он поручил, чтобы еще более заинтересовать в развитии данного направления деятельности, полученные от экспорта IT услуг средства после уплаты необходимых налогов оставлять в распоряжении академии и самого подразделения.

"Надо делать все, чтобы эта идея не погибла в зародыше. И с ПВТ работайте теснее. Будут помогать и должны помогать", - добавил белорусский лидер.

Главе государства подробно рассказали о задачах роты, подборе кадров и выполняемых проектах.

Как сообщалось, рота информационных технологий предназначена для разработки системного и прикладного программного обеспечения совместно с подразделениями Военной академии и другими научными учреждениями и учебными заведениями. Создание подобного подразделения позволило сохранить кадровый потенциал при призыве на военную службу IT-специалистов. Планируется, что наиболее востребованными направлениями деятельности РИТ будет являться разработка прикладного программного обеспечения в сферах робототехники, радиолокации, радионавигации и радиоэлектронной борьбы, телекоммуникаций и связи, систем автоматизированного управления и компьютерного моделирования, программно-информационных комплексов, военной логистики.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от роты информационных технологий Военной академии практических...
 
Новости дня
Новости политики
 
Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики - Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика