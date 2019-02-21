Лукашенко ждет от IT роты практических результатов и развития экспорта

22 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от роты информационных технологий Военной академии практических результатов, в том числе продвижения разработок на экспорт. Об этом он заявил, посещая сегодня данное подразделение, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам нужен результат. Это может либо погибнуть за ненадобностью и отсутствием результата или же превратиться в очень хорошее зерно, которое прорастет и даст хороший результат. Поэтому нельзя загубить то, что здесь задумано. Конечно, это прежде всего для армии. Но надо создавать такой продукт, который можно будет и продать. Вы должны продавать не только на внутреннем рынке, но и на внешнем - экспортом заниматься", - подчеркнул белорусский лидер.

Он поручил, чтобы еще более заинтересовать в развитии данного направления деятельности, полученные от экспорта IT услуг средства после уплаты необходимых налогов оставлять в распоряжении академии и самого подразделения.

"Надо делать все, чтобы эта идея не погибла в зародыше. И с ПВТ работайте теснее. Будут помогать и должны помогать", - добавил белорусский лидер.

Главе государства подробно рассказали о задачах роты, подборе кадров и выполняемых проектах.

Как сообщалось, рота информационных технологий предназначена для разработки системного и прикладного программного обеспечения совместно с подразделениями Военной академии и другими научными учреждениями и учебными заведениями. Создание подобного подразделения позволило сохранить кадровый потенциал при призыве на военную службу IT-специалистов. Планируется, что наиболее востребованными направлениями деятельности РИТ будет являться разработка прикладного программного обеспечения в сферах робототехники, радиолокации, радионавигации и радиоэлектронной борьбы, телекоммуникаций и связи, систем автоматизированного управления и компьютерного моделирования, программно-информационных комплексов, военной логистики.-0-