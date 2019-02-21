Лукашенко поручил проработать возможность более широкого доступа курсантов к личным гаджетам и интернету

22 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проработать возможность более широкого доступа курсантов в военном вузе к личным компьютерам и интернету. Соответствующий вопрос прозвучал от одного из курсантов во время встречи главы государства с личным составом Военной академии, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из курсантов отметил, что ему и его товарищам хотелось бы иметь свой личный компьютер и доступ в интернет, чтобы готовиться к занятиям, совершенствовать себя как специалистов, повышать подготовленность. Однако в силу военной специфики это не всегда возможно.

"Честно скажу, надо над этим серьезно подумать и выслушать аргументы и в вашу пользу, и против, - отметил глава государства. - Излишеств быть не должно, но мы над этим подумаем в ближайшее время. Надо найти ту форму, которая удовлетворит вас, и ту границу, за которую мы перейти не можем".

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