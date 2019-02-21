Лукашенко пригрозил хоккеистам зарплатой в $500 в случае провальных игр

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил белорусским хоккеистам зарплатой $500 в случае провальных игр. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы миллионы долларов растратили (на ХК "Динамо-Минск". - Прим. БЕЛТА), и где они сейчас? "Беларуськалий" прекратил их финансировать и правильно сделал - будут банкротами. За что платить? Выиграли - все рассчитываем, отдаем. Проиграли - пятьсот долларов", - сказал Александр Лукашенко.

Речь о спорте зашла, когда курсанты затронули вопрос о выступлениях белорусской команды на ралли-рейде "Дакар". Президент выразил уверенность, что белорусский экипаж в ближайшие годы поднимет свой уровень и будет занимать высокие места.

Один из курсантов предложил направлять белорусские экипажи и на другие престижные гоночные соревнования. Глава государства отметил, что готов это поддержать, если появятся люди, которые смогут не просто требовать деньги на выступления, но и занимать хорошие места. "Все, что касается спорта, выживаемости и показа нашего духа, я всегда поддержу. Но не так, как обычно ко мне приходят: "Дайте кучу денег, купите это и это, я попробую", - пояснил свою позицию Александр Лукашенко.-0-