Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики - Александр Лукашенко

"Сегодня мы видим, что деятельность Североатлантического альянса на Европейском континенте значительно активизировалась. Расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий вооруженного противоборства осложняют ситуацию вблизи наших границ. Всем следует знать, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко . Глава государства заявил, что страна и впредь будет защищать свои интересы, в том числе в рамках совместной оборонной доктрины со своим стратегическим партнером - Российской Федерацией, с которой создана единая группировка. Однако это не значит, что Беларусь откажется от взаимодействия с другими странами в военно-политической сфере, обратил внимание

"Тем не менее вы, будущие выпускники Военной академии, должны всегда быть готовы к любому повороту событий, быть высокопрофессиональными специалистами, настоящими патриотами Отечества. Обязаны понимать свое предназначение в судьбе нашего государства", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что рад в преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси встретиться с молодым поколением военнослужащих - теми, кому в ближайшем будущем предстоит обеспечивать национальную безопасность государства. "Мне приятно здесь побывать, потому что я помню первые дни своих действий в создании современного учебного военного заведения, и мне важно спустя многие годы посмотреть, чего вы достигли", - признался глава государства.

Президент заявил, что для белорусского народа мир и независимость - величайшие ценности, выстраданные многими поколениями людей. В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в стране снова вспоминают подвиг, который совершили ее славные сыновья и дочери. "Это они отстояли свободу, независимость родины в годы Великой Отечественной войны. Это они заложили основу суверенного, независимого государства - нашей Беларуси. Мы, конечно же, гордимся своей героической историей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, современное поколение военнослужащих достойно продолжает традиции своих предшественников. "Сегодня в зале присутствуют курсанты и слушатели Военной академии. Это элита нашей национальной армии, которая формирует ее современный облик. Именно от всех вас, присутствующих здесь (уверен, что здесь лучшие), зависит будущее нашей страны и лицо наших Вооруженных Сил, не только армии, - обратил внимание глава государства. - Вижу, что и обучение офицерского состава здесь проходит на высоком уровне. Уделяется должное внимание сохранению традиций, изучению своей военной истории, опыту ведения современных войн, локальных конфликтов, внедрению новейших технологий".

Все это сегодня Президенту продемонстрировали в Военной академии. Особенно интересно, сказал Александр Лукашенко, было пообщаться с военнослужащими первого в Беларуси информационного подразделения Вооруженных Сил. "Но это только начало. И я руководителям сказал: нам ни в коем случае нельзя загубить это зерно. Оно должно произрасти, оно должно дать результат не только для внутреннего рынка нашей страны, но они должны поработать и на экспорт, получить в том числе хорошие деньги. В противном случае вы не сможете конкурировать с Парком высоких технологий", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко добавил, что непременным условием современной подготовки является ее практическая направленность. "Поэтому ваша главная школа - это не столько, может быть, учебные классы, сколько полигоны и войска, - обратил он внимание. - По ряду специальностей в академии, как и во многих других вузах, сроки обучения были сокращены по моему настоятельному требованию. На подготовку любого специалиста следует отводить не больше времени, чем это нужно для овладения профессией".

По мнению Президента, усилия профессорско-преподавательского состава необходимо направлять также на формирование мировоззрения курсантов и слушателей, ведь современные военнослужащие должны уметь анализировать события в мире. "Всем учащимся, особенно слушателям факультета Генерального штаба, необходимо четко представлять себе место Беларуси в системе межгосударственных отношений и глобальной безопасности", - подчеркнул глава государства.

Он поздравил курсантов, слушателей и профессорско-преподавательский состав Военной академии, а также весь состав Вооруженных Сил Беларуси с наступающим праздником, выразив признательность за ратный труд, мужество и самоотверженность.

"Убежден, что преданность своей стране, воинскому долгу, высокий профессионализм, боевое мастерство будут способствовать успешному выполнению стоящих перед нами задач для сохранения мира и спокойствия на белорусской земле", - резюмировал Президент.

Александр Лукашенко призвал курсантов к неформальному диалогу и ответил на их вопросы и предложения.-