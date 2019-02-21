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Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики - Александр Лукашенко
22.02.2019 — Новости Политики | Заря над Неманам
Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики. Об этом
"Сегодня мы видим, что деятельность Североатлантического альянса на Европейском континенте значительно активизировалась. Расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий вооруженного противоборства осложняют ситуацию вблизи наших границ. Всем следует знать, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства заявил, что страна и впредь будет защищать свои интересы, в том числе в рамках совместной оборонной доктрины со своим стратегическим партнером - Российской Федерацией, с которой создана единая группировка. Однако это не значит, что Беларусь откажется от взаимодействия с другими странами в военно-политической сфере, обратил внимание
"Тем не менее вы, будущие выпускники Военной академии, должны всегда быть готовы к любому повороту событий, быть высокопрофессиональными специалистами, настоящими патриотами Отечества. Обязаны понимать свое предназначение в судьбе нашего государства", - сказал Президент.
Александр Лукашенко отметил, что рад в преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси встретиться с молодым поколением военнослужащих - теми, кому в ближайшем будущем предстоит обеспечивать национальную безопасность государства. "Мне приятно здесь побывать, потому что я помню первые дни своих действий в создании современного учебного военного заведения, и мне важно спустя многие годы посмотреть, чего вы достигли", - признался глава государства.
Президент заявил, что для белорусского народа мир и независимость - величайшие ценности, выстраданные многими поколениями людей. В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в стране снова вспоминают подвиг, который совершили ее славные сыновья и дочери. "Это они отстояли свободу, независимость родины в годы Великой Отечественной войны. Это они заложили основу суверенного, независимого государства - нашей Беларуси. Мы, конечно же, гордимся своей героической историей", - подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, современное поколение военнослужащих достойно продолжает традиции своих предшественников. "Сегодня в зале присутствуют курсанты и слушатели Военной академии. Это элита нашей национальной армии, которая формирует ее современный облик. Именно от всех вас, присутствующих здесь (уверен, что здесь лучшие), зависит будущее нашей страны и лицо наших Вооруженных Сил, не только армии, - обратил внимание глава государства. - Вижу, что и обучение офицерского состава здесь проходит на высоком уровне. Уделяется должное внимание сохранению традиций, изучению своей военной истории, опыту ведения современных войн, локальных конфликтов, внедрению новейших технологий".
Все это сегодня Президенту продемонстрировали в Военной академии. Особенно интересно, сказал Александр Лукашенко, было пообщаться с военнослужащими первого в Беларуси информационного подразделения Вооруженных Сил. "Но это только начало. И я руководителям сказал: нам ни в коем случае нельзя загубить это зерно. Оно должно произрасти, оно должно дать результат не только для внутреннего рынка нашей страны, но они должны поработать и на экспорт, получить в том числе хорошие деньги. В противном случае вы не сможете конкурировать с Парком высоких технологий", - заметил глава государства.
Александр Лукашенко добавил, что непременным условием современной подготовки является ее практическая направленность. "Поэтому ваша главная школа - это не столько, может быть, учебные классы, сколько полигоны и войска, - обратил он внимание. - По ряду специальностей в академии, как и во многих других вузах, сроки обучения были сокращены по моему настоятельному требованию. На подготовку любого специалиста следует отводить не больше времени, чем это нужно для овладения профессией".
По мнению Президента, усилия профессорско-преподавательского состава необходимо направлять также на формирование мировоззрения курсантов и слушателей, ведь современные военнослужащие должны уметь анализировать события в мире. "Всем учащимся, особенно слушателям факультета Генерального штаба, необходимо четко представлять себе место Беларуси в системе межгосударственных отношений и глобальной безопасности", - подчеркнул глава государства.
Он поздравил курсантов, слушателей и профессорско-преподавательский состав Военной академии, а также весь состав Вооруженных Сил Беларуси с наступающим праздником, выразив признательность за ратный труд, мужество и самоотверженность.
"Убежден, что преданность своей стране, воинскому долгу, высокий профессионализм, боевое мастерство будут способствовать успешному выполнению стоящих перед нами задач для сохранения мира и спокойствия на белорусской земле", - резюмировал Президент.
Александр Лукашенко призвал курсантов к неформальному диалогу и ответил на их вопросы и предложения.-
Александр Лукашенко ждет от IT роты практических результатов и развития экспорта
Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от роты информационных технологий Военной академии практических результатов, в том числе продвижения разработок на экспорт. Об этом он заявил, посещая сегодня данное подразделение.
"Нам нужен результат. Это может либо погибнуть за ненадобностью и отсутствием результата или же превратиться в очень хорошее зерно, которое прорастет и даст хороший результат. Поэтому нельзя загубить то, что здесь задумано. Конечно, это прежде всего для армии. Но надо создавать такой продукт, который можно будет и продать. Вы должны продавать не только на внутреннем рынке, но и на внешнем - экспортом заниматься", - подчеркнул белорусский лидер.
Он поручил, чтобы еще более заинтересовать в развитии данного направления деятельности, полученные от экспорта IT услуг средства после уплаты необходимых налогов оставлять в распоряжении академии и самого подразделения.
"Надо делать все, чтобы эта идея не погибла в зародыше. И с ПВТ работайте теснее. Будут помогать и должны помогать", - добавил белорусский лидер.
Главе государства подробно рассказали о задачах роты, подборе кадров и выполняемых проектах.
Как сообщалось, рота информационных технологий предназначена для разработки системного и прикладного программного обеспечения совместно с подразделениями Военной академии и другими научными учреждениями и учебными заведениями.
Создание подобного подразделения позволило сохранить кадровый потенциал при призыве на военную службу IT-специалистов. Планируется, что наиболее востребованными направлениями деятельности РИТ будет являться разработка прикладного программного обеспечения в сферах робототехники, радиолокации, радионавигации и радиоэлектронной борьбы, телекоммуникаций и связи, систем автоматизированного управления и компьютерного моделирования, программно-информационных комплексов, военной логистики.
Беларусь готова к диалогу с НАТО на принципах паритетности и прозрачности - Александр Лукашенко
Беларусь готова к диалогу с НАТО на принципах паритетности и прозрачности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.
"Как суверенное государство Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", - отметил Александр Лукашенко.
В то же время Президент подчеркнул, что у Беларуси есть свои интересы, и они должны уважаться партнерами и теми, кто хочет сотрудничать со страной.
Александр Лукашенко поручил проработать возможность более широкого доступа курсантов к личным гаджетам и интернету
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проработать возможность более широкого доступа курсантов в военном вузе к личным компьютерам и интернету. Соответствующий вопрос прозвучал от одного из курсантов во время встречи главы государства с личным составом Военной академии.
Один из курсантов отметил, что ему и его товарищам хотелось бы иметь свой личный компьютер и доступ в интернет, чтобы готовиться к занятиям, совершенствовать себя как специалистов, повышать подготовленность. Однако в силу военной специфики это не всегда возможно.
"Честно скажу, надо над этим серьезно подумать и выслушать аргументы и в вашу пользу, и против, - отметил глава государства. - Излишеств быть не должно, но мы над этим подумаем в ближайшее время. Надо найти ту форму, которая удовлетворит вас, и ту границу, за которую мы перейти не можем".
Александр Лукашенко: Беларусь не занимается тайной дипломатией
Беларусь не занимается тайной дипломатией, и такой задачи не ставится ни перед работниками посольств, ни перед военными атташе. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы представителей личного состава Военной академии.
Президент подчеркнул, что сейчас не то время, и надо работать другими методами. А белорусские дипломаты за рубежом и военные атташе в первую очередь ориентированы на развитие торгово-экономических отношений.
Глава государства напомнил: в Беларуси нет разделения между политической и экономической дипломатией, и МИД курирует оба этих направления. "Есть у нас и военные атташе, но не много и не в каждой стране, - военные дипломаты, которые осуществляют контакты в военной сфере", - отметил белорусский лидер.
По его словам, естественно, необходимо, насколько это возможно, видеть, знать, что происходит в той или иной стране. И дипломаты ряда государств, военные атташе действительно занимаются и разведкой, и шпионажем, однако подобные задачи в мирное время перед белорусскими дипломатами не ставятся, заверил Александр Лукашенко. "Если будет обострение, на этот случай у нас дипломатия усилится. Может быть, и тайная дипломатия", - добавил глава государства.-
Александр Лукашенко: мы с Россией всегда будем вместе, сколько бы ни ругались и ни спорили
Беларусь и Россия всегда будут вместе, сколько бы ни ругались и ни спорили. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.
"Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили", - заявил Александр Лукашенко.
Президент отметил, что в отношениях двух стран был период, когда возникали сложности и в сфере военного образования: белорусских военнослужащих, обучавшихся в России, приравнивали к иностранным специалистам. Было это еще на заре создания Военной академии Беларуси. Но вскоре эти вопросы были решены. "Копья ломались особенно при создании академии. Я раз подошел к этому вопросу, второй раз, а потом думаю: будем своих готовить, создадим свою академию", - рассказал глава государства.
Александр Лукашенко высказывает опасения о возможном размещении в Европе ракет средней и меньшей дальности
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказывает опасения о возможном размещении в Европе ракет средней и меньшей дальности в связи с ситуацией вокруг ДРСМД. Об этом глава государства заявил сегодня, отвечая на вопросы представителей личного состава Военной академии.
Президент отметил, что соответствующая тема в том числе обсуждалась во время его встречи с Президентом России Владимиром Путиным. "Его позиция практически ничем не отличается от той позиции, которую излагают в СМИ", - сказал он.
Александр Лукашенко подчеркнул, что верит российской стороне в том, что она не нарушала соответствующий договор, а когда на Западе заявляют об этом, пытается найти ответ на обвинения в сторону России. "Но информации в этом плане у меня нет. Она скрыта. Ее знает ограниченный круг людей", - заметил белорусский лидер.
Что касается потенциальной угрозы для безопасности Беларуси, Президент подчеркнул, что "это катастрофа, особенно для нас". По его словам, существует мнение, что выход США из ДРСМД в том числе направлен против Китая, который обладает таким оружием, но не участвовал в договоре. "Конечно, этими ракетами через Тихий океан не запустишь и удар по Америке не нанесешь. Американцы переживают прежде всего за своих союзников в районе Тихого океана - Корея, Япония, свои американские базы, которые там созданы", - отметил глава государства.
"Но я боюсь того, что американцы воспользуются моментом - сорвали этот договор, и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены (не дай бог, гипотетически) на территории Украины. Поэтому мой ответ однозначный: я категорически против (разрыва ДРСМД. - Прим. БЕЛТА). Мы сторонники миролюбивой политики. Нам не нужны эти разборки крупных государств, от которых, исходя из истории, мы всегда страдали. Поэтому нам не нужна эта бойня, драка, особенно сейчас вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности", - заявил Александр Лукашенко.
Президент высказал мнение, что НАТО все-таки может пойти на размещение подобных ракет в Европе: "Мне кажется, хоть Североатлантический альянс заявляет о том, что они не собираются размещать в Европе эти ракеты, это просто блеф. В противном случае, зачем выходить. Зачем было разрушать этот договор? Надо было договариваться с Китаем и подключать его (к договору. - Прим. БЕЛТА), если речь о Китае".
Александр Лукашенко пригрозил хоккеистам зарплатой в $500 в случае провальных игр
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил белорусским хоккеистам зарплатой $500 в случае провальных игр. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.
"Мы миллионы долларов растратили (на ХК "Динамо-Минск". - Прим. БЕЛТА), и где они сейчас? "Беларуськалий" прекратил их финансировать и правильно сделал - будут банкротами. За что платить? Выиграли - все рассчитываем, отдаем. Проиграли - пятьсот долларов", - сказал Александр Лукашенко.
Речь о спорте зашла, когда курсанты затронули вопрос о выступлениях белорусской команды на ралли-рейде "Дакар". Президент выразил уверенность, что белорусский экипаж в ближайшие годы поднимет свой уровень и будет занимать высокие места.
Один из курсантов предложил направлять белорусские экипажи и на другие престижные гоночные соревнования. Глава государства отметил, что готов это поддержать, если появятся люди, которые смогут не просто требовать деньги на выступления, но и занимать хорошие места. "Все, что касается спорта, выживаемости и показа нашего духа, я всегда поддержу. Но не так, как обычно ко мне приходят: "Дайте кучу денег, купите это и это, я попробую", - пояснил свою позицию Александр Лукашенко.
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Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с курсантами,...
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