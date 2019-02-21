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Лукашенко признался, от чего у него «в жилах закипает кровь»
22.02.2019 17:33 — Новости Политики | БДГ
В белорусской армии должна быть дисциплина и порядок, но не должно быть дедовщины.
Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с курсантами Военной академии 22 февраля,
«Сейчас будем на Совете безопасности рассматривать проблему набора в армию», - сказал президент.
По его мнению, армейскую школу должны пройти все, необходимо проводить краткосрочные призывы и в годы обучения в гражданских вузах, чтобы студенты могли освоить некоторые элементарные вещи в плане военной подготовки. «Какая бы армия ни была у нас, но это школа. Человек должен служить в армии. Это совсем другой человек после армии. И спорт - это основа всего», - сказал президент.
Он заострил внимание на большое количество медицинских оснований для получения отсрочки. При этом речь не только о серьезных заболеваниях, но и о каких-то незначительных нарушениях. «С плоскостопием не берут, глаз косит - не годится...», - привел пример Лукашенко.
«Мы сейчас посмотрим, определим те болезни, из-за которых служить в армии не могут, - сказал он. - Посмотрим со временем и по срокам службы, и по другим направлениям».
Президент считает нужным вернуть в Беларуси что-то подобное нормативам комплекса ГТО. В целом речь идет о необходимости более активного физического и трудового воспитания детей и молодежи, в первую очередь в школах.
«Вы не должны быть грубиянами в отношении своих подчиненных, - сказал президент. - Не допускайте дедовщины. Когда я получаю информацию о дедовщине в подразделениях, у меня в жилах просто кровь закипает».
На встрече с курсантами накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси президент также
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В белорусской армии должна быть дисциплина и порядок, но не должно быть дедовщины.
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