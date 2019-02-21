Лукашенко признался, от чего у него «в жилах закипает кровь»

В белорусской армии должна быть дисциплина и порядок, но не должно быть дедовщины.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с курсантами Военной академии 22 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

«Сейчас будем на Совете безопасности рассматривать проблему набора в армию», - сказал президент.

По его мнению, армейскую школу должны пройти все, необходимо проводить краткосрочные призывы и в годы обучения в гражданских вузах, чтобы студенты могли освоить некоторые элементарные вещи в плане военной подготовки. «Какая бы армия ни была у нас, но это школа. Человек должен служить в армии. Это совсем другой человек после армии. И спорт - это основа всего», - сказал президент.

Он заострил внимание на большое количество медицинских оснований для получения отсрочки. При этом речь не только о серьезных заболеваниях, но и о каких-то незначительных нарушениях. «С плоскостопием не берут, глаз косит - не годится...», - привел пример Лукашенко.

«Мы сейчас посмотрим, определим те болезни, из-за которых служить в армии не могут, - сказал он. - Посмотрим со временем и по срокам службы, и по другим направлениям».

Президент считает нужным вернуть в Беларуси что-то подобное нормативам комплекса ГТО. В целом речь идет о необходимости более активного физического и трудового воспитания детей и молодежи, в первую очередь в школах.

«Вы не должны быть грубиянами в отношении своих подчиненных, - сказал президент. - Не допускайте дедовщины. Когда я получаю информацию о дедовщине в подразделениях, у меня в жилах просто кровь закипает».