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Лукашенко: мир и спокойствие на белорусской земле будут гарантированы и впредь
22.02.2019 17:10 — Новости Политики | БелТА
Фото из архива
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир и спокойствие на белорусской земле будут гарантированы и впредь. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил, текст которого озвучил сегодня Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил, передает корреспондент БЕЛТА.
Праздник 23 февраля олицетворяет собой ратную доблесть белорусского народа и преемственность поколений в самоотверженном служении Родине. "За годы независимости в стране была создана современная, оснащенная новейшими образцами вооружений и техники армия, способная эффективно решать поставленные задачи и дать достойный отпор любому агрессору", - говорится в поздравлении главы государства.
"Убежден, что военная организация государства надежно обеспечит его безопасность в условиях новых глобальных вызовов и угроз, а мир и спокойствие на белорусской земле будут гарантированы и впредь, ведь защита Отчизны у нас носит всенародный характер", - подчеркнул Президент.
В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков нынешняя праздничная дата приобретает особую значимость. "Самые добрые слова признательности мы адресуем ветеранам Великой Отечественной войны, продемонстрировавшим пример высочайшей доблести и героизма в борьбе с врагом всего человечества. Их мужество, стойкость и патриотизм навсегда останутся ориентиром для нашей молодежи", - отмечается в поздравлении.-0-
Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!
Уважаемые ветераны!
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Этот праздник олицетворяет собой ратную доблесть нашего народа и преемственность поколений в самоотверженном служении Родине. За годы независимости в стране была создана современная, оснащенная новейшими образцами вооружений и техники армия, способная эффективно решать поставленные задачи и дать достойный отпор любому агрессору.
Убежден, что военная организация государства надежно обеспечит его безопасность в условиях новых глобальных вызовов и угроз, а мир и спокойствие на белорусской земле будут гарантированы и впредь, ведь защита Отчизны у нас носит всенародный характер.
В год 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков нынешняя праздничная дата приобретает особую значимость. Самые добрые слова признательности мы адресуем ветеранам Великой Отечественной войны, продемонстрировавшим пример высочайшей доблести и героизма в борьбе с врагом всего человечества. Их мужество, стойкость и патриотизм навсегда останутся ориентиром для нашей молодежи.
Желаю всем счастья, мира, благополучия и новых успехов в службе на благо Родины!
Александр Лукашенко.-0-
Фото Максима Гучека
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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир и спокойствие на белорусской земле будут гарантированы и впредь. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси...
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