Источник материала: БелТА

Во время интервью

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня дал интервью крупнейшему информационному агентству Турции "Анадолу", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александру Лукашенко было задано около десяти вопросов. У Президента поинтересовались мнением относительно нарастания напряженности в регионе и мире в целом и в связи с этим особенностями внешней политики Беларуси, ее вкладом в урегулирование конфликта в Украине. Глава государства рассказал о подходах Беларуси в международных отношениях, дал оценку ходу президентских выборов в Украине.

Подробно была затронута проблематика белорусско-турецких отношений. Александр Лукашенко приоткрыл подробности предстоящего визита в Турцию, оценил перспективы двустороннего сотрудничества и рассказал о личных отношениях с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Интервью прошло в преддверии официального визита Александра Лукашенко в Турцию, который запланирован на середину апреля. В качестве интервьюера выступил глава московского корреспондентского пункта "Анадолу" Али Джура. В Беларуси, к слову, турецкий журналист не впервые: в 2007-2009 годах он обучался в Минском государственном лингвистическом университете.

Информационное агентство "Анадолу" было создано в 1920 году. Новости "Анадолу" выходят более чем на 10 языках и распространяются в 45 странах мира. Агентство имеет свои представительства более чем в 35 странах, ежедневно публикуется более 4 тыс. новостных сообщений, фото- и видеоматериалов. "Анадолу" сотрудничает с французским информационным агентством Agence France-Presse, с 2016 года является партнером Белорусского телеграфного агентства.

Товарооборот между Беларусью и Турцией в 2018 году достиг $984 млн, составив почти 105% к уровню 2017 года. Однако сальдо для Беларуси сложилось отрицательное в размере $618 млн.

Основу белорусского экспорта формируют калийные удобрения, содержащие функциональную нитрильную группу соединения, жгут синтетических нитей, льняные ткани, поликарбоновые кислоты, синтетические нечесаные волокна, проволока из нелегированной стали, топливная древесина, газетная бумага. Турция поставляет в Беларусь сельскохозяйственную продукцию, трикотажные полотна и ткани, синтетические нити, одежду и обувь, части и принадлежности для автотракторной техники.

По итогам 2018 года объем турецких инвестиций в белорусскую экономику составил $43,1 млн. В Беларуси зарегистрировано более 300 предприятий с участием турецкого капитала. Страны работают над созданием сборочных производств комбайнов "Гомсельмаша" и тракторов МТЗ, обсуждаются поставки на турецкий рынок продукции БелАЗа и техники "Амкодор".-0-