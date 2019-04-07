Белорусам не нужны конфликты, у них другой менталитет

Конфликты возникают в странах с богатыми природными ресурсами, эти страны занимают важнейшее геополитическое положение на карте мира. Беларуси акие конфликты не нужны, она выступает за мир был и на западе, и на востоке.

Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью крупнейшему информационному агентству Турции «Анадолу» 8 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.

«Значит, кому-то нужны эти ресурсы, кто-то хочет влиять на те государства, которые занимают это географически и стратегически важное положение», - отметил президент.

«Нам, белорусам, это надо? Нет! Даже если мы очень заинтересованы как государство в природных ископаемых, ресурсах, потому что мы не являемся глобальным игроком и не имеем имперской психологии, чтобы силой влиять на то или иное государство и заполучить эти ресурсы», - отметил Лукашенко.

Он высказался о «главных мировых игроках». «Что это за игроки, - вы их хорошо знаете. Одни себя ведут агрессивно, другие занимаются риторикой (очень много кричат, но тем не менее подливают масла в огонь), третьи молчаливо стараются влиять на ситуацию в мире. Но каждый из этих гигантских игроков имеет определенную цель. Прежде всего эту - разделяй и властвуй», - сказал белорусский лидер.

В возникновении очагов конфликта как Беларусь, как и Турция не заинтересованы. «Поэтому ни Турции, а тем более Беларуси, такие конфликты - локальные или же более крупные - абсолютно не нужны. Мы здесь ничего не выиграем», - подчеркнул президент.

Он напомнил, что через белорусские земли проходили многие войны, приносящие материальные и людские потери. Но Беларуси не нужны конфликты, у ее жителей – другой менталитет.

«Мы проводим сбалансированную многовекторную политику. Нам надо, чтобы был мир и на западе, и на востоке. Мы от этого только выиграем, занимая пусть даже сложное географическое положение в мире, - заявил глава государства. - Поэтому мы занимаем здесь принципиальную позицию. Сегодня этот пожар в нескольких километрах от тебя, а завтра он перекинется на твою территорию, и тогда уже будет жарко».