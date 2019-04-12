В Бресте задержали девять противников строительства завода АКБ

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте задержали девять противников строительства аккумуляторного завода, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.



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По его словам, 12 апреля на 15.00 в Ленинский РОВД областного центра в качестве свидетелей было вызвано 11 активистов.

«Задержали и до суда поместили в изолятор временного содержания восемь человек: Дмитрия Андросюка, Владимира Козловского, Дениса Малашенко, Сергея Свирского, Владислава Абрамовича, Олега Ермоленко, Демьяна Лепесевича и правозащитника Владимира Величкина. К Екатерине Басаргиной выехал адвокат, сейчас информации о ее помещении в ИВС нет», — сказал Кисляк. Из милиции, отметил он, отпустили двух человек: Анатолия Ермоленко и Ирину Силицкую. Ей дали повестку явиться в райотдел 14 апреля к 11.45. Это воскресенье, традиционный день уличного сбора противников завода.

По имеющимся у Кисляка сведениям, в отношении задержанных составлены протоколы по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за участие 7 апреля в шествии противников завода .

В тот день на площади Ленина собралось более 300 человек. Они прошли по центральным улицам Пушкинской и Советской до ЦУМа на проспекте Машерова. Участники шествия скандировали «Нет заводу!».

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил , что, если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет. Позже он сообщил, что завод под Брестом заработает в мае .