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В Бресте задержали девять противников строительства завода АКБ
13.04.2019 14:58 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте задержали девять противников строительства аккумуляторного завода, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.
По его словам, 12 апреля на 15.00 в Ленинский РОВД областного центра в качестве свидетелей было вызвано 11 активистов.
«Задержали и до суда поместили в изолятор временного содержания восемь человек: Дмитрия Андросюка, Владимира Козловского, Дениса Малашенко, Сергея Свирского, Владислава Абрамовича, Олега Ермоленко, Демьяна Лепесевича и правозащитника Владимира Величкина. К Екатерине Басаргиной выехал адвокат, сейчас информации о ее помещении в ИВС нет», — сказал Кисляк. Из милиции, отметил он, отпустили двух человек: Анатолия Ермоленко и Ирину Силицкую. Ей дали повестку явиться в райотдел 14 апреля к 11.45. Это воскресенье, традиционный день уличного сбора противников завода.
По имеющимся у Кисляка сведениям, в отношении задержанных составлены протоколы по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за участие
В тот день на площади Ленина собралось более 300 человек. Они прошли по центральным улицам Пушкинской и Советской до ЦУМа на проспекте Машерова. Участники шествия скандировали «Нет заводу!».
Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов,
Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис
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В Бресте задержали девять противников строительства аккумуляторного завода, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк. По его словам, 12 апреля на 15.00 в...
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