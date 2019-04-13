В Бресте задержали пять противников аккумуляторного завода

Источник материала: Виртуальный Брест

Днем 14 апреля на площади ленина в Бресте собрались около 200 противников строительства аккумуляторного завода.



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Сначала милиция задержала блогера Александра Кабанова и активиста Дмитрия Бекалюка.



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фото - Белсат , перед самым задержанием

Им инкриминируют нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Во время задержания Бекалюка собравшиеся на площади люди скандировали «Позор».



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фото - Телеграм канал https://t.me/bnkbel

Правозащитник Роман Кисляк сообщил также о задержании активистки Татьяны Фесиковой, которую вызвали сегодня в Ленинский РОВД.

Во время шествия противников завода по центральным улицам города силовики задержали еще двух человек, в том числе Александра Абляка.



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фото - Белсат - лидером шествия стал Александр Абляк

Люди в штатском попытались задержать активиста, однако участники шествия отбили его у милиции и окружили плотным кольцом. Около 13:15, когда колонна подошла к перекрестку улицы Советской с проспектом Машерова, несколько сотрудников ОМОНа выхватили Абляка, посадили его в машину и увезли. Также был задержан шедший рядом с Абляком молодой человек, который возмутился действиями сотрудников ОМОНа.