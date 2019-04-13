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В Бресте задержали пять противников аккумуляторного завода
14.04.2019 16:46 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Днем 14 апреля на площади ленина в Бресте собрались около 200 противников строительства аккумуляторного завода.
фото - Телеграм канал https://t.me/bnkbel
Сначала милиция задержала блогера Александра Кабанова и активиста Дмитрия Бекалюка.
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Им инкриминируют нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Во время задержания Бекалюка собравшиеся на площади люди скандировали «Позор».
фото - Телеграм канал https://t.me/bnkbel
Правозащитник Роман Кисляк сообщил также о задержании активистки Татьяны Фесиковой, которую вызвали сегодня в Ленинский РОВД.
Во время шествия противников завода по центральным улицам города силовики задержали еще двух человек, в том числе Александра Абляка.
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Люди в штатском попытались задержать активиста, однако участники шествия отбили его у милиции и окружили плотным кольцом. Около 13:15, когда колонна подошла к перекрестку улицы Советской с проспектом Машерова, несколько сотрудников ОМОНа выхватили Абляка, посадили его в машину и увезли. Также был задержан шедший рядом с Абляком молодой человек, который возмутился действиями сотрудников ОМОНа.
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Днем 14 апреля на площади ленина в Бресте собрались около 200 противников строительства аккумуляторного завода. фото - Телеграм канал https://t.me/bnkbel Сначала милиция...
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