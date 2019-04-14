Лукашенко ориентирует НОК на более активную работу

Источник материала: БелТА

15 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует Национальный олимпийский комитет на более активную работу. Соответствующее заявление глава государства сделал сегодня на заседании Исполкома НОК, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, в последнее время НОК несколько сбавил обороты. Если раньше в этом здании кипела жизнь, проводились резонансные мероприятия по олимпийскому образованию, поддержке детско-юношеского спорта, то сейчас этой работы почти не видно и не слышно. Повеяло неким холодком в отношениях с федерациями", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, НОК занимает особое место в системе физической культуры и спорта. Среди важнейших направлений его работы - развитие олимпийского движения в тесном взаимодействии с государственными органами и местными властями, координация деятельности республиканских федераций по видам спорта.

"Важно, чтобы именно НОК был центром притяжения для спортсменов и тренеров, наших прославленных чемпионов и подрастающего поколения. Это и их дом тоже", - сказал белорусский лидер.-0-