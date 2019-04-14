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Лукашенко о медальной задаче на II Европейских играх: не меньше, чем в Баку

15.04.2019 10:33 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность успешного выступления белорусских атлетов на предстоящих II Европейских играх. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на заседании Исполкома НОК, передает корреспондент БЕЛТА.

"К какому спортивному результату мы стремимся? Медальные планы на Игры публично не озвучивались, тем не менее задача стоит конкретно: не меньше, чем в Баку", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что соревноваться предстоит дома, на своих аренах, при родной публике.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность успешного выступления белорусских атлетов на предстоящих...
 
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