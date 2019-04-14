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Лукашенко подчеркивает исключительную значимость Европейских игр в истории суверенной Беларуси

15.04.2019 10:32 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Лукашенко подчеркивает исключительную значимость Европейских игр в истории суверенной Беларуси

15 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Предстоящие Европейские игры станут важнейшим общественно-политическим мероприятием в истории суверенной Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Исполкома Национального олимпийского комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседание Исполкома, в частности, вынесены вопросы готовности страны и наших спортсменов к масштабному спортивному событию. "К нам в эти дни будет приковано пристальное внимание мирового сообщества. Задача - не только провести Игры на самом высоком уровне. Мы должны в очередной раз показать, что на нашей земле созданы комфортные и, что немаловажно, безопасные условия для жизни и самореализации человека", - подчеркнул глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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15 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Предстоящие Европейские игры станут важнейшим общественно-политическим мероприятием в истории суверенной Беларуси. Об...
 
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