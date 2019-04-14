|
Лукашенко подчеркивает исключительную значимость Европейских игр в истории суверенной Беларуси
15.04.2019 10:32 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
15 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Предстоящие Европейские игры станут важнейшим общественно-политическим мероприятием в истории суверенной Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Исполкома Национального олимпийского комитета, передает корреспондент БЕЛТА.
На заседание Исполкома, в частности, вынесены вопросы готовности страны и наших спортсменов к масштабному спортивному событию. "К нам в эти дни будет приковано пристальное внимание мирового сообщества. Задача - не только провести Игры на самом высоком уровне. Мы должны в очередной раз показать, что на нашей земле созданы комфортные и, что немаловажно, безопасные условия для жизни и самореализации человека", - подчеркнул глава государства.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Предстоящие Европейские игры станут важнейшим общественно-политическим мероприятием в истории суверенной Беларуси. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)