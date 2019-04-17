|
Россия отказала Беларуси в просьбе повысить тарифы на транзит нефти
18.04.2019 11:55 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Предложение Беларуси о повышении на 23% тарифов на перекачку российской нефти не нашло отклика у Федеральной антимонопольной службы РФ: доводы Беларуси там нашли необоснованными.
Как сообщает
«Коллеги представили те аргументы, которые уже были обнародованы в СМИ. Мы посчитали, что эти аргументы не являются обосновывающими для роста тарифа», – заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин, рассказывая о прошедшем в начале недели совещании с белорусским МАРТ.
Он отметил, что данный вопрос теперь уходит в область планового регулирования тарифов, то есть будет рассматриваться не ранее 1 февраля 2020 года, так как ФАС и белорусский МАРТ не смогли найти компромисс. В случае, если стороны не найдут общее решение в данном вопросе и в будущем году, Беларуси рассчитывать на серьезные повышения не стоит: тарифы на транзит нефти будут индексированы на 3% от уровня российской инфляции.
Ранее белорусская сторона направила «Транснефти» просьбу о повышении тарифа на прокачку российской нефти через Беларуси на 23%. Беларусь сообщила, что повышение тарифов необходимо для улучшения экологической обстановки, а также подчеркнула, что на данный момент белорусский тариф - самый низкий среди всех стран, занимающихся транзитом.
Российская сторона в итоге посчитала все доводы Беларуси необоснованными.
Отметим, что на сегодня отношения Беларуси и России нельзя назвать спокойными. Лукашенко 11 апреля
В этот же день пресс-секретать Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не вводит никакие санкции в отношении белорусских предприятий. Российская сторона с пониманием относится к «эмоциональным репликам», учитывая близкие и дружественные двусторонние отношения между странами. В то же время в России
Кроме того, РФ хочет отменить одно из решений ЕЭК и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предложение Беларуси о повышении на 23% тарифов на перекачку российской нефти не нашло отклика у Федеральной антимонопольной службы РФ: доводы Беларуси там нашли...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)