Россия отказала Беларуси в просьбе повысить тарифы на транзит нефти

Предложение Беларуси о повышении на 23% тарифов на перекачку российской нефти не нашло отклика у Федеральной антимонопольной службы РФ: доводы Беларуси там нашли необоснованными.

Как сообщает ТАСС , в ФАС России не нашли значительными факторы, которые привела белорусская сторона в качестве аргументов в пользу повышения тарифов.

«Коллеги представили те аргументы, которые уже были обнародованы в СМИ. Мы посчитали, что эти аргументы не являются обосновывающими для роста тарифа», – заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин, рассказывая о прошедшем в начале недели совещании с белорусским МАРТ.

Он отметил, что данный вопрос теперь уходит в область планового регулирования тарифов, то есть будет рассматриваться не ранее 1 февраля 2020 года, так как ФАС и белорусский МАРТ не смогли найти компромисс. В случае, если стороны не найдут общее решение в данном вопросе и в будущем году, Беларуси рассчитывать на серьезные повышения не стоит: тарифы на транзит нефти будут индексированы на 3% от уровня российской инфляции.

Ранее белорусская сторона направила «Транснефти» просьбу о повышении тарифа на прокачку российской нефти через Беларуси на 23%. Беларусь сообщила, что повышение тарифов необходимо для улучшения экологической обстановки, а также подчеркнула, что на данный момент белорусский тариф - самый низкий среди всех стран, занимающихся транзитом.

Российская сторона в итоге посчитала все доводы Беларуси необоснованными.

Отметим, что на сегодня отношения Беларуси и России нельзя назвать спокойными. Лукашенко 11 апреля выразил возмущение ситуацией с ограничением и запретами поставок белорусских продуктов в Россию, назвав их санкциями, и добавил, что нефтепроводы при необходимости нужно закрывать на ремонт несмотря на то, что по ним проходит транзит российской нефти.

В этот же день пресс-секретать Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не вводит никакие санкции в отношении белорусских предприятий. Российская сторона с пониманием относится к «эмоциональным репликам», учитывая близкие и дружественные двусторонние отношения между странами. В то же время в России считают, что белорусский участок нефтепровода «Дружба» не требует остановки для выполнения ремонтных работ, однако всегда готовы помочь.