ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Финляндия поддерживает положительный тренд в развитии отношений Беларуси с ЕС

18.04.2019 12:26 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Финляндия поддерживает положительный тренд в развитии отношений Беларуси с ЕС
Маркку Кейнянен

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финляндия поддерживает положительный тренд в развитии отношений между Беларусью и Европейским союзом. Об этом заявил заместитель государственного секретаря по внешним экономическим связям МИД Финляндии Маркку Кейнянен на церемонии открытия в Минске нового офиса отделения посольства Финляндии, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 1 июля Финляндия председательствует в Совете Европейского союза, и мы будем поддерживать положительный тренд в развитии отношений между Беларусью и ЕС", - сказал Маркку Кейнянен.

Касаясь перспектив открытия в Минске полноценного посольства Финляндии (сейчас интересы этой страны в Беларуси представляет посольство Финляндии в Литве. - Прим. БЕЛТА), дипломат отметил, что пока таких планов нет. "Возможно, это будет нашим шагом в дальнейшем. Пока мы будем продолжать работу через отделение посольства Финляндии в Минске, как и раньше, но уже в отдельном помещении, - пояснил он. - Наличие своего офиса дает возможность более широко вести работу, проводить бизнес-встречи и другие мероприятия уже на своей базе".

Штат сотрудников отделения посольства расширять не планируется, но интенсивная работа по налаживанию и развитию политических и экономических отношений между странами продолжится. "Если будет необходимость в расширении штата, то это будет нашим следующим шагом", - добавил заместитель госсекретаря.

Маркку Кейнянен обратил внимание, что Беларусь и Финляндия находятся недалеко друг от друга и надо использовать эту возможность для наращивания сотрудничества, в том числе в туристической сфере.

"Я в Беларуси и Минске впервые и поражен, какой у вас красивый и замечательный город, - сказал он. - Расстояние между нашими странами не такое уж и большое, поэтому есть возможность для путешествий".-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финляндия поддерживает положительный тренд в развитии отношений между Беларусью и Европейским союзом. Об этом заявил заместитель...
 
Новости дня
Новости политики
 
Россия отказала Беларуси в просьбе повысить тарифы на транзит нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика