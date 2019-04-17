Финляндия поддерживает положительный тренд в развитии отношений Беларуси с ЕС

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Маркку Кейнянен

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финляндия поддерживает положительный тренд в развитии отношений между Беларусью и Европейским союзом. Об этом заявил заместитель государственного секретаря по внешним экономическим связям МИД Финляндии Маркку Кейнянен на церемонии открытия в Минске нового офиса отделения посольства Финляндии, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 1 июля Финляндия председательствует в Совете Европейского союза, и мы будем поддерживать положительный тренд в развитии отношений между Беларусью и ЕС", - сказал Маркку Кейнянен.

Касаясь перспектив открытия в Минске полноценного посольства Финляндии (сейчас интересы этой страны в Беларуси представляет посольство Финляндии в Литве. - Прим. БЕЛТА), дипломат отметил, что пока таких планов нет. "Возможно, это будет нашим шагом в дальнейшем. Пока мы будем продолжать работу через отделение посольства Финляндии в Минске, как и раньше, но уже в отдельном помещении, - пояснил он. - Наличие своего офиса дает возможность более широко вести работу, проводить бизнес-встречи и другие мероприятия уже на своей базе".

Штат сотрудников отделения посольства расширять не планируется, но интенсивная работа по налаживанию и развитию политических и экономических отношений между странами продолжится. "Если будет необходимость в расширении штата, то это будет нашим следующим шагом", - добавил заместитель госсекретаря.

Маркку Кейнянен обратил внимание, что Беларусь и Финляндия находятся недалеко друг от друга и надо использовать эту возможность для наращивания сотрудничества, в том числе в туристической сфере.

"Я в Беларуси и Минске впервые и поражен, какой у вас красивый и замечательный город, - сказал он. - Расстояние между нашими странами не такое уж и большое, поэтому есть возможность для путешествий".-0-