ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банки и финансовые организации Беларуси получат новые возможности для удаленной работы с клиентами

18.04.2019 19:31 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Банки и финансовые организации Беларуси получат новые возможности для удаленной работы с клиентами
Фото из архива

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 апреля подписал указ №148 "О цифровых банковских технологиях". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ предусматривает расширение сферы применения Межбанковской системы идентификации (МСИ) для увеличения доступности банковских и финансовых услуг. Эта система функционирует в Беларуси с 1 октября 2016 года и позволяет клиентам, единожды пройдя процедуру идентификации в одном из банков, обслуживаться в других. В качестве технологической базы выступает Единое расчетное информационное пространство (ЕРИП).

Доступ к информации о клиентах, хранящейся в МСИ, получат страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые и микрофинансовые организации, форекс-компании. Такая возможность появится и у государственных органов.

Организации смогут совершать сделки в электронном виде с применением программно-аппаратных средств и технологий без использования электронной цифровой подписи. Также будет предусмотрена возможность при идентификации и аутентификации клиентов использовать их биометрические данные (фото- и видеоизображение клиента, голос).

Положения документа направлены также на развитие нового вида финансовых сделок - смарт-контрактов (компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения коммерческих контрактов с помощью технологии блокчейн).

Для дополнительной защиты прав граждан действия Национального банка и участников системы МСИ в отношении физических лиц будут осуществляться с соблюдением требований законодательства, регулирующего вопросы защиты прав потребителей. Предусматривается право клиентов отозвать свое согласие на предоставление данных о них из системы идентификации.

Ожидается, что нормы указа окажут содействие развитию услуг в электронной форме, оптимизируют издержки, снизят стоимость банковских услуг для населения, а также будут способствовать созданию рынка дистанционных финансовых услуг и активизации инвестиционной деятельности в стране.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 апреля подписал указ №148 "О цифровых банковских технологиях". Об этом БЕЛТА сообщили в...
 
Новости дня
Новости политики
 
Белорусские парламентарии поделились ожиданиями от Послания Президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика