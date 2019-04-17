Банки и финансовые организации Беларуси получат новые возможности для удаленной работы с клиентами

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18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 апреля подписал указ №148 "О цифровых банковских технологиях". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ предусматривает расширение сферы применения Межбанковской системы идентификации (МСИ) для увеличения доступности банковских и финансовых услуг. Эта система функционирует в Беларуси с 1 октября 2016 года и позволяет клиентам, единожды пройдя процедуру идентификации в одном из банков, обслуживаться в других. В качестве технологической базы выступает Единое расчетное информационное пространство (ЕРИП).

Доступ к информации о клиентах, хранящейся в МСИ, получат страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые и микрофинансовые организации, форекс-компании. Такая возможность появится и у государственных органов.

Организации смогут совершать сделки в электронном виде с применением программно-аппаратных средств и технологий без использования электронной цифровой подписи. Также будет предусмотрена возможность при идентификации и аутентификации клиентов использовать их биометрические данные (фото- и видеоизображение клиента, голос).

Положения документа направлены также на развитие нового вида финансовых сделок - смарт-контрактов (компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения коммерческих контрактов с помощью технологии блокчейн).

Для дополнительной защиты прав граждан действия Национального банка и участников системы МСИ в отношении физических лиц будут осуществляться с соблюдением требований законодательства, регулирующего вопросы защиты прав потребителей. Предусматривается право клиентов отозвать свое согласие на предоставление данных о них из системы идентификации.

Ожидается, что нормы указа окажут содействие развитию услуг в электронной форме, оптимизируют издержки, снизят стоимость банковских услуг для населения, а также будут способствовать созданию рынка дистанционных финансовых услуг и активизации инвестиционной деятельности в стране.-0-