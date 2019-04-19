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"Надо отдать дань уважения тем, кто там лежит" - Лукашенко высказался о Куропатах

20.04.2019 13:10 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время республиканского субботника, откровенно высказался на тему ситуации вокруг урочища Куропаты, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что не стоит преувеличивать градус политизации соответствующей тематики. "Люди сегодня заняты на заводах, фабриках, сеют хлеб - понимая, что без этого нельзя. Они даже не знают про наши хитросплетения, какие-то дебаты, градусы. А те, кто это слышит, задаются вопросом: что, больше нечего делать? Другие спрашивают, кто больше в теме: "Что, опять"? Ведь на Куропатах выросли многие наши оппозиционные политики, - сказал глава государства. - И мне казалось, что тема Куропат стала той, которая должна быть в обществе. Я уже думал, что никто больше не будет эту проблему политизировать, и никто не будет наживаться на этой теме как политик. А нет...".

Говоря о наведении в Куропатах порядка, Александр Лукашенко отметил: "Какие ко мне претензии? Меня попросили, потребовали, меня упрекали постоянно, почему там нет порядка. Но и на "Большом разговоре" я сказал: "Хорошо, если на то пошло, надо Президенту и здесь порядок навести, я постараюсь". Люди, которым было поручено, с душой пришли, вычистили эту территорию, огородили легким заборчиком. Там еще не закончено. На забор мы вывесим цветы, как на проспекте Победителей на разделительной полосе. Мы сделаем ворота, чтобы туда люди могли зайти и выйти".

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Теги: Минск
 
 
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20 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время республиканского субботника,...
 
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