В Украине начался 2-й тур президентских выборов

Избирательные участки начали работу по всей Украине в 8 утра 21 апреля.

Среди претендентов лидируют действующий глава государства Петр Порошенко и руководитель Студии «Квартал 95» Владимир Зеленский. 21 апреля проходит второй тур голосования, которое продлится до 20:00. В это же время станут известны результаты проведения экзитполов.

Безоговорочным лидером стал Зеленский, за которого, по данным соцопросов, готовы проголосовать 73% избирателей, тогда как за Порошенко – всего 72%.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что больше верит в победу нынешнего главы Украины , и отмечал, что за его оппонента голосуют из протеста. Однако он не исключал, что выборы может выиграть и Зеленский.

На субботнике 20 апреля Лукашенко заявил, что готов принять любого президента, какого бы украинцы не выбрали.

«Кого бы украинский народ ни избрал президентом, у нас останутся самые добрые и теплые отношения с этой страной. Если это будет Петр Порошенко, нам ничего не надо выстраивать: мы наши отношения выстроили. Бывало хорошо, бывало похуже, но мы всегда находили решение вопросов», - сказал он.

Президент Беларуси отметил, что не вправе оценивать Зеленского, хоть тот и малоопытен. Лукашенко вспомнил о своем приходе в политику, когда был еще моложе и неопытнее.

«Но я убежден, что, если страна определится и изберет Зеленского, мы выстроим такие же добрые и хорошие отношения», - заявил глава государства.