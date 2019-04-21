Выборы президента могут пройти накануне 65-летия Лукашенко

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина сообщила возможную дату проведения президентских выборов в стране. По ее мнению, приемлемым было бы 30 августа 2020 года.

Такое мнение Ермошина высказала в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ вечером 21 апреля. Глава ЦИК Беларуси отметила, что в последние дни августа все граждане уже находятся по месту жительства, так как вскоре начинается учебный год.

«У нас работают все заведения учебные, уже они отремонтированы, а именно там у нас размещаются участки для голосования. Поэтому с точки зрения организационной эта дата абсолютно приемлема. С точки зрения ведения предвыборной агитации она тоже хороша в том плане, что она создает благоприятные климатические условия для проведения мероприятий на открытом воздухе: пикетов и митингов», — отметила Ермошина, добавив, что названная дата - предварительная.

«Я думаю, что после выборов парламента я, конечно, обязательно приду с докладом к главе государства, и мы будем обсуждать вместе с руководством парламента. Они назначают выборы в наиболее приемлемый период и дату проведения выборов президентских», — сказала глава ЦИК.

По закону ближайшие парламентские выборы должны пройти в Беларуси не позднее 10 сентября 2020 года, президентские - не позднее 30 августа 2020 года.

Напомним, что Александр Лукашенко во время Послания народу и парламенту 19 апреля сообщил , что президентские выборы пройдут, как и планировалось в 2020 году, парламентские 7 ноября 2019 года или в ближайший от этой даты день.