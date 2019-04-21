|
Выборы президента могут пройти накануне 65-летия Лукашенко
22.04.2019 12:08 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина сообщила возможную дату проведения президентских выборов в стране. По ее мнению, приемлемым было бы 30 августа 2020 года.
Такое мнение Ермошина высказала в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ вечером 21 апреля. Глава ЦИК Беларуси отметила, что в последние дни августа все граждане уже находятся по месту жительства, так как вскоре начинается учебный год.
«У нас работают все заведения учебные, уже они отремонтированы, а именно там у нас размещаются участки для голосования. Поэтому с точки зрения организационной эта дата абсолютно приемлема. С точки зрения ведения предвыборной агитации она тоже хороша в том плане, что она создает благоприятные климатические условия для проведения мероприятий на открытом воздухе: пикетов и митингов», — отметила Ермошина, добавив, что названная дата - предварительная.
«Я думаю, что после выборов парламента я, конечно, обязательно приду с докладом к главе государства, и мы будем обсуждать вместе с руководством парламента. Они назначают выборы в наиболее приемлемый период и дату проведения выборов президентских», — сказала глава ЦИК.
По закону ближайшие парламентские выборы должны пройти в Беларуси не позднее 10 сентября 2020 года, президентские - не позднее 30 августа 2020 года.
Напомним, что Александр Лукашенко во время Послания народу и парламенту 19 апреля
Принимая 14 марта главу своей администрации Наталью Качанову, Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина сообщила возможную дату проведения президентских выборов в стране. По ее мнению, приемлемым было бы 30 августа...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)