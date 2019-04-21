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Выборы президента могут пройти накануне 65-летия Лукашенко

22.04.2019 12:08 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина сообщила возможную дату проведения президентских выборов в стране. По ее мнению, приемлемым было бы 30 августа 2020 года.

Такое мнение Ермошина высказала в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ вечером 21 апреля. Глава ЦИК Беларуси отметила, что в последние дни августа все граждане уже находятся по месту жительства, так как вскоре начинается учебный год.

«У нас работают все заведения учебные, уже они отремонтированы, а именно там у нас размещаются участки для голосования. Поэтому с точки зрения организационной эта дата абсолютно приемлема. С точки зрения ведения предвыборной агитации она тоже хороша в том плане, что она создает благоприятные климатические условия для проведения мероприятий на открытом воздухе: пикетов и митингов», — отметила Ермошина, добавив, что названная дата - предварительная.

«Я думаю, что после выборов парламента я, конечно, обязательно приду с докладом к главе государства, и мы будем обсуждать вместе с руководством парламента. Они назначают выборы в наиболее приемлемый период и дату проведения выборов президентских», — сказала глава ЦИК.

По закону ближайшие парламентские выборы должны пройти в Беларуси не позднее 10 сентября 2020 года, президентские - не позднее 30 августа 2020 года.

Напомним, что Александр Лукашенко во время Послания народу и парламенту 19 апреля сообщил, что президентские выборы пройдут, как и планировалось в 2020 году, парламентские 7 ноября 2019 года или в ближайший от этой даты день.

Принимая 14 марта главу своей администрации Наталью Качанову, Александр Лукашенко потребовал от чиновников слушать людей и провести предстоящие президентские и парламентские выборы так, чтобы они не стали потрясением. Первое воскресенье декабря, 1 декабря 2019 года, – предпочтительная дата проведения голосования на выборах, сказала ранее в ходе видеобрифинга председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.
 
 
 
 
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Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина сообщила возможную дату проведения президентских выборов в стране. По ее мнению, приемлемым было бы 30 августа...
 
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