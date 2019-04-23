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Лукашенко совершит рабочий визит в Китай для участия в форуме "Пояс и путь"

24.04.2019 08:00 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Лукашенко совершит рабочий визит в Китай для участия в форуме "Пояс и путь"
Фото из архива

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко 25-27 апреля примет участие в II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь" в Пекине. Кроме того, на полях мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних встреч.

Принимая участие в работе саммита, Александр Лукашенко представит предложения белорусской стороны по развитию этой глобальной инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли.

Запланирована также встреча главы государства с Председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны обсудят реализацию наиболее значимых совместных проектов, развитие межрегионального сотрудничества и перспективы углубления белорусско-китайского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.

Состоятся, как планируется, и иные переговоры с зарубежными лидерами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы...
 
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