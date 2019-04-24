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Сразу 19 противников завода АКБ предстали перед судом в Бресте
24.04.2019 17:40 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Административные протоколы в отношении 19 участников массовых мероприятий сегодня начали разбирать в Суде Ленинского района Бреста.
Список обвиняемых был опубликован с оговоркой, что имена будут добавлены. Представляем его в том виде, в котором он есть в нашем распоряжении (он неполный):
24 апреля
1. Казак В. - 2 суда, в обл.суде и в Ленинском в 10.00 (в Ленинском дали 30 базовых);
2. Сендер В. - 10.30 (5 базовых);
3. Басаргина Е. - 11.00 (перенесли на завтра)
4. Андросюк Д. - 11.30
5. Вялов О. - 11.30.
25 апреля
6. Фесикова Т. - 10.00
7. Кондратюк Я. - 10.30
8. Абляк А. - 11.00
9. Абрамович В. - 11.30.
26 апреля
10. Малышенко Д. - 10.00
11. Козловский В. - 10.00
12. Свирский С. - 10.00
13. Величкин В. - 10.00
14. Лепесевич Д. - 10.25.
Как видите, в списке большинство участников инициативной группы движения.
фото - А.Голиков
Ранее сообщалось, что блогера Сергея Петрухина по приговору суда обременили штрафом,
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