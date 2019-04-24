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Сразу 19 противников завода АКБ предстали перед судом в Бресте

24.04.2019 17:40 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Административные протоколы в отношении 19 участников массовых мероприятий сегодня начали разбирать в Суде Ленинского района Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65575.php

Сразу 19 противников завода АКБ предстали перед судом в Бресте

Список обвиняемых был опубликован с оговоркой, что имена будут добавлены. Представляем его в том виде, в котором он есть в нашем распоряжении (он неполный):

24 апреля

1. Казак В. - 2 суда, в обл.суде и в Ленинском в 10.00 (в Ленинском дали 30 базовых);

2. Сендер В. - 10.30 (5 базовых);

3. Басаргина Е. - 11.00 (перенесли на завтра)

4. Андросюк Д. - 11.30

5. Вялов О. - 11.30.

25 апреля

6. Фесикова Т. - 10.00

7. Кондратюк Я. - 10.30

8. Абляк А. - 11.00

9. Абрамович В. - 11.30.

26 апреля

10. Малышенко Д. - 10.00

11. Козловский В. - 10.00

12. Свирский С. - 10.00

13. Величкин В. - 10.00

14. Лепесевич Д. - 10.25.

Как видите, в списке большинство участников инициативной группы движения.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65575.php

Сразу 19 противников завода АКБ предстали перед судом в Бресте

фото - А.Голиков

Ранее сообщалось, что блогера Сергея Петрухина по приговору суда обременили штрафом, превышающим 4,5 тысяч долларов.

 
Теги: Брест
 
 
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