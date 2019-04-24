Начался рабочий визит Лукашенко в Китай

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25 апреля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Пекина, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в столице Китая примет участие в мероприятиях II Форума международного сотрудничества "Пояс и путь". Александр Лукашенко представит предложения белорусской стороны по развитию этой глобальной инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли.

Ожидается также, что на полях саммита Президент проведет ряд встреч с зарубежными лидерами. Запланирована отдельная встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны обсудят реализацию наиболее значимых совместных проектов, развитие межрегионального сотрудничества и перспективы углубления белорусско-китайского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.

В преддверии визита главы госудаства в Пекин прибыла представительная белорусская делегация в составе руководителей министерств и ведомств. Прошли встречи по отраслевым направлениям, уже подписано более десяти договоренностей о развитии сотрудничества в различных сферах.

В Послании белорусскому народу и Национальному собранию 19 апреля Александр Лукашенко отметил важность стратегического партнерства с Китаем. Взаимодействие двух стран вошло в новую эпоху - с особым уровнем доверительного всестороннего стратегического взаимовыгодного партнерства. А Беларусь играет важную роль в реализации международной инициативы Китая. "Беларусь - крепчайшая нить в полотне Шелкового пути!" - подчеркнул глава государства.

Председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре 2013 года выдвинул инициативу создания Экономического пояса Шелкового пути, направленную на формирование нового порядка межрегионального сотрудничества. Во взаимосвязи с инициативой строительства морского Шелкового пути XXI века объединенная концепция получила название "Пояс и путь". Пять приоритетов сотрудничества со странами вдоль пояса и пути: политическая координация, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная торговля, свобода движения капитала и укрепление близости между народами.

Беларусь в числе первых поддержала инициативу и продолжает активно участвовать в ее реализации. При этом одним из ключевых элементов является развитие индустриального парка "Великий камень". В настоящее время в парке зарегистрировано уже более 40 резидентов из разных стран мира. С начала реализации проекта в парк инвестировано более $443 млн. Реализуются проекты в сферах электроники и телекоммуникаций, фармацевтики и биотехнологий, машиностроения, новых материалов, производства лазерного оборудования, беспилотных комплексов.-0-